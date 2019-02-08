〈觀察〉下櫃潮？不單純的年代 越單純的轉投資越好

志超科技 (8213-TW) 將收購旗下統盟電子 (5480-TW) 流通在外股權，統盟預計將在 3 月 29 日下櫃，這是今年首家 OTC 廠商下櫃的案例；無獨有偶，應華 (5392-TW) 也將換股合併轉投資捷邦 (1566-TW)，捷邦也將在 6 月 29 日下櫃。

這兩個例子都顯示，美中貿易衝突襲來，衝突雙方時而強硬、時而態度軟化，消費市場緊縮、生產擴充放緩，已使企業經營面臨太多不可預知的變數，於是企業集團重整與單純化組織，已成重要課題。

在這兩個例子中，即將下櫃的統盟、捷邦公司，都屬股價長期低於淨值的低價股，且營收多併入母公司，導致股價低且發揮不了市場籌資功能，同時，又要耗費人力、資源維持報表、簽證等，反而讓「集團股」成員，逐漸變成一大負擔。

以能率集團來看，該集團從最初擁有上市的佳能 (2374-TW)，能率先後拿下怡安科技 (現更名應華精密)、上奇 (6123-TW)、豐聲 (8071-TW)(現更名為能率網通)、毅金 (現更名為捷邦)，看似枝葉繁盛，但控股方、轉投資事業複雜，不僅市場投資人難以理解，連集團對外商業談判有時也難以順利進行，也是此次能率集團決定進行換股方式，將捷邦整併進應華主因，整併後對應華也是好事。

就 PCB 廠來看，過去以來，包括九德、祥裕、晟鈦、統盟、宇環、永兆、弘捷、華韡等中小型 PCB 廠原經營者，陸續退出經營，接手者改朝旅遊服務、電商、文創或影像等事業，其中，只有楊氏家族退出經營圈的統盟及宇環，因獲志超投資及奧援，目前仍以 PCB 業為主要經營項目，但統盟也將於 3 月 29 日下櫃併入志超集團。

志超 2008 年 6 月投資統盟電子，目前直接控有統盟 50.21% 的股權，志超決議將以每股 15.5 元的價格收購統盟電子流通在外 49.79% 股權，完成後，統盟將納為志超 100% 持股子公司。統盟預計將在 3 月 29 日下櫃，並撤銷公開發行。