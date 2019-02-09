〈Q1金融展望〉銀行Q1提存預期回歸正常+利差擴大 看好銀行優於壽險

2018 年整體金控稅後純益為 2937 億元，在 12 月轉為年衰退 0.5%，主要受投資實現資本利得減少、外匯避險成本拉高、積極提存 / 提損影響。展望第一季，預期銀行預期提存將回歸正常，加上美國去年 12 月如期升息一碼，雖然今年 1 月底的 Fed「鴿派」言論更為確定，但是市場仍預期今年依舊會有升息，利差擴大，因此看好銀行優於壽險，且以外匯放款比重最高的中信金可望最受惠。

去年 12 月國內外資本市場均波動劇烈，加上台幣升值，投資操作不易且匯損影響壽險為主金控獲利表現，至於銀行為主金控則因年底呆帳提存需求獲利轉弱。

首先，壽險為主金控方面，受到美股大跌與台幣升值導致匯損，12 月獲利均 大幅虧損，國泰金 12 月稅後虧損 41.2 億元、富邦金虧損 50.6 億元，新光金更是連續四個月虧損，12 月持續虧損 24 億元，表現不如預期，導致新光金去年全年獲利轉為衰退。

國泰金去年每股稅後純益 (EPS) 為 4.01 元，年減 6.6%；富邦金 EPS 為 4.55 元，連續十年居冠，但年減 11.2%；新光金 EPS 為 0.87 元，年減 0.7%。

而銀行為主金控部分，則因去年底呆帳提存需求比起前一月增加，致使去年 12 月獲利呈現下滑，其中，台新金因針對大陸普天案提存呆帳準備達 10 億元，故單月由盈轉虧 2.5 億元；中信金則因旗下台壽保受資本市場影響，故單月獲利僅 0.7 億元。

展望後市，若要投資金融股，法人認為，銀行金控將優於壽險金控。因為美國 Fed 升息循環有助銀行業者利差擴大，看好海外布局多及外幣放款比重高的國銀。法人指出，外幣放款比重以中信銀為最高，且放款均屬浮動利率，將成為受惠較大的銀行。

而對壽險金控相對看法保守，法人表示，儘管 1 月資本市場反彈，反映了美中貿易摩擦可望減緩，不過去年第 4 季以來股市的修正，應已造成壽險潛在資本利得減少，加上去年第一季為獲利高基期，預期將造成壽險金控今年第一季獲利呈現年衰退。