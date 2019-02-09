熱門股─瓦城營收獲利樂觀 封關日股價站上3個半月高點

即便餐飲市場競爭激烈，連鎖餐飲集團瓦城 (2729-TW) 獲利持續性且大幅成長，使股價長期穩在 200 元之上，近期全新開出的亞洲跨國界餐飲品牌「YABI KITCHEN」，首店插旗台北最新人氣百貨商場微風南山，人氣爆棚，激勵股價封關日衝上 240 元，創去年 10 月中旬以來新高。

瓦城近年來經營成績亮眼，合併營收已連續 8 年創新高，且獲利也是連 8 年創高，至 2017 年則是連續 5 年賺超過 1 個股本；而去年前 3 季稅後純益達 3.05 億元，年增 13%，每股純益 (EPS) 已達 13.09 元。

法人看好，隨著瓦城今年規劃展店加快，加上成本管控能力強，全年營收和獲利續創新高可期。

目前瓦城集團共有 126 家分店，在台 115 家，瓦城董事長徐承義指出，去年共展店 19 家，今年腳步還會更快，目標總店數再淨增 25-30 家，且年底前有望再開 1 個全新品牌，成長動能無虞。

徐承義也表示，近 3 年來餐飲業的確面臨原物料、租金和基本工資都持續上漲的壓力，不過，瓦城管控成本能力強，有信心在營收成長下，也維持獲利成長的幅度，尤其整體餐飲業態都面臨成本更高的挑戰，反而更凸顯瓦城的優勢。