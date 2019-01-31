海外資金匯回 財部拍板三大態樣可免課稅

財政部今 (31) 日針對海外資金匯回發布解釋令，明定我國居住者個人匯回海外資金，只要符合三大態樣者，可不用課徵所得稅，包括：「非屬海外所得資金」、「已課徵所得基本稅額的海外所得」，以及「已逾核課期間的海外所得資金」。

行政院為鼓勵台商返台投資，積極推動「歡迎台商回台投資行動方案」，整合各部會資源提供土地、水電、人力、稅務及資金等措施，吸引優質台商資金回流，帶動國內經濟發展，財政部長蘇建榮日前允諾，會在農曆年前發布海外資金課稅解釋令。

此外，海外匯回資金如果包含海外所得性質，只要符合下列 3 種情況，也不用課稅，包括：「個人取得海外所得年度，不具我國居住者身分」、「個人於取得海外所得年度具我國居住者身分，且已申報課稅」、「個人於取得海外所得年度具我國居住者身分且未申報課稅，但依提示資料辨別所得年度已逾核課期間」。

財政部表示，如果非屬上述 3 種情況，我國居住者個人如有核課期間內尚未申報課稅的海外所得，也可自動補報；如有應補繳基本稅額，得適用海外稅額扣抵，以避免重複課稅，補繳的稅款除加計利息外，將免予處罰。

財政部強調，所得基本稅額條例是針對我國居住者個人的「海外所得」而非「海外資金」課稅，換言之，海外匯回資金，只要能證明匯回資金不具所得性質，包括：海外投資本金或減資退還款項、海外借貸或償還債務款項、海外金融機構存款本金及海外財產交易本金等，都不會有課所得稅的問題。

財政部表示，稅務問題雖不是影響企業投資決策的唯一因素，但對考量台商回台投資仍有稅務問題待釐清，財政部已在各地區國稅局設立「稅務專屬服務」，包括設立聯繫窗口提供稅務法規諮詢服務，並成立專責小組進行個案諮商，協助台商釐清稅務疑義，提升稅負確定性。