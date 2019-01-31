〈鴻海在美投資生變〉鴻海擬調整投資計畫 威州政府辦公室與議員回應

根據《路透社》報導，鴻海集團正計畫調整美國威斯康辛州投資的計畫內容，但重心將轉移到研發，而非藍領的製造工作，引發威州少數黨領袖反彈。

威州眾議會少數黨領袖辛茲 Gordon Hintz 在週三 (30 日) 的一份聲明中表示：「鴻海的每步計畫都是過度承諾、卻未能兌現。這個消息對威斯康辛州的納稅人來說是毀滅性的。」

根據威州非營利組織「預算監督計劃」（Wisconsin Budget Project）數據，鴻海的成長預測和就業目標顯示，威州納稅人的投資至少需要 25 年才能回收。

據熟悉鴻海的消息人士透露，鴻海董事長郭台銘計畫今年晚些時候與威斯康辛州新任民主黨州長艾弗斯 (Tony Evers) 會面，討論協議的修改內容。

威斯康辛州政府辦公室週三的一份聲明中表示，自路透社報導發布以來，該局一直在與鴻海高層保持聯繫。艾弗斯助手 Joel Brennan 稱：「研究團隊對這一進展感到驚訝。」

Brennan 提到：「有關該專案持續發展細節需要進一步的審查和評估。」

威斯康辛州大學經濟學者 Marc Levine 痛批鴻海此舉根本是龐大「上鉤調包」騙局。Marc Levine 稱，表面上鴻海不斷地宣傳要為當地帶來工作，但很明顯的，到頭來鴻海根本不打算照計畫走。

消息人士稱：「如果鴻海無法滿足威斯康辛州創造就業和資本投資的要求，可能準備放棄未來的激勵措施。」

目前，鴻海要獲得稅收抵免，必須達到一定的招聘人數和資本投資目標。該計畫未能實現 2018 年的就業目標，即聘用 178 名全職員工，而不是原定的 260 名，則該計畫未能獲得最高 950 萬美元的稅收抵免。