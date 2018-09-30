〈觀察〉藥妝市場添日系競爭對手 二大業者快速轉型迎戰

日本藥妝龍頭松本清本周正式宣布在台首家店將開幕，而 2 號店也準備就緒，事實上，台灣藥妝市場早已處在戰國時代，除了各大品牌總店數已近千家，還有 B2C 平台、C2C 等電商業者加入戰局，顯然在價格戰外，實體業者之間還要做出更多的差異化服務、提供更多的獨家商品，消費者才會源源不斷到店購物。

從松本清的策略來看，一樣看得出差異化，主打店內陳設的商品有 80% 以上均為日系商品；另一方面，因應客製化和送禮的需求，從日本引進過去只有在頂級專櫃化妝品才有的專屬刻印服務，當然，還有自創品牌「ARGELAN」和「BLANC WHITE」系列商品。

而台灣藥妝龍頭屈臣氏今年以來創新動作也相當積極，一方面，持續有獨家引進的日韓美妝品牌，上半年更推出第八代店，強調透過更多數位科技裝置來增加與顧客的互動和商品體驗。

同時，屈臣氏正積極加強社群布局，LINE 官方帳號上線，並透過 APP 整合 O2O，最新是推出電子錢包，顯然，即便作為龍頭，也必須不斷求新求變來鞏固市占。

康是美不同於屈臣氏強打虛實整合通路，仍堅持強化實體店提供給消費者的體驗，但也表態暫時不再積極展店，先維持近 400 家店的規模，視狀況改裝，因此，近期推出的康是美改裝店型「SHINE 美妝概念店」令消費者相當驚艷，顛覆過去消費者對康是美的藥妝定位認知，以時尚的水晶燈和鏡面裝潢來強打美妝強項。

為了讓消費者對康是美的轉型有進一步的了解，康是美今年組成「彩妝師天團 SHINE」，在全台各地康是美門市進行個人彩妝服務，同時加強設置千位美諮師提供專業彩妝諮詢，以維持到店選購商品的熱度。

另外，同樣來自日本的藥妝通路 Tomod’s 來台邁入第 6 年，仍處在擴張階段，目前門市數達 41 家，預計年底可達 50 家，同時進駐蝦皮藉此打進網路商城通路。

事實上，目前台灣藥妝通路市場中，屈臣氏門市已達 550 家，康是美也有 400 家的規模，此外，還有寶雅，甚至是多達 900 餘家的全聯、強打社區市場的家樂福便利購等，都有切入藥妝銷售，日系藥妝店加入後，因規模尚小，不至於在台灣藥妝市場造成太大的波瀾，但各大業者勢必要加強高度差異化的商品和服務，才能創造另一塊商機。