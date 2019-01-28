去年12月景氣燈號跌至藍燈 創32個月來新低

國發會今 (28) 日公布去年 12 月景氣對策信號判斷分數為 16 分，較上月下降 1 分，燈號轉為藍燈，跌破代表「轉向」的黃藍燈邊緣，為 2016 年 4 月以來，首次轉為代表景氣「低迷」的藍燈。

國發會公布去年 12 月景氣對策信號判斷分數為 16 分，較上月下降 1 分，燈號轉為藍燈。國發會表示，景氣領先、同時指標均持續下跌，顯示景氣有走緩現象，須密切關注後續變化。

國發會指出，在景氣對策信號的 9 項構成項目中，批發、零售及餐飲業營業額由黃藍燈轉為藍燈，其餘 8 項燈號則不變。領先指標的 7 個構成項目中，經去除長期趨勢後，除實質貨幣總計數 M1B 較上月上升外，其餘包括製造業營業氣候測驗點、外銷訂單動向指數、建築物開工樓地板面積、股價指數、實質半導體設備進口值，及工業及服務業受僱員工淨進入率，均較上月下滑。

國發會指出，去年 12 月失業率降至 3.66%，每月經常性薪資增幅已連續 12 個月突破 2%，加上政府鼓勵住宅及服務業購買節能家電、國人在地旅遊，均有助維繫消費動能。

國內投資方面，國發會表示，美中貿易紛擾使部分台商陸續表達回台投資意願，政府把握此契機，推動台商回台投資行動方案，成效正逐步顯現，並持續優化國內投資環境、落實公共建設執行，均有助提升整體投資動能。

外需方面，人工智慧、物聯網、車用電子、5G 通訊技術等新興應用持續擴展，可望挹注出口，惟美中貿易糾紛仍未明朗、金融市場風險增加，及地緣政治風險等不確定因素，壓抑成長動能。

整體而言，國發會指出，本月包括 World Bank、IMF、IHS Markit 等，相繼調降全球經濟成長率預測，全球經濟面臨下行風險也加劇，對國內景氣前景影響須密切關注。