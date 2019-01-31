LiTV祭新春好康優惠 強檔戲劇免費看飽飽

瞄準農曆春節假期，台灣 OTT 業者「LiTV 線上影視」祭出多重優惠，期望在年假期間，打破只能在家觀看的宅經濟限制，同時釋出更多免費強檔戲劇，可望透過多螢跨載具服務，讓觀眾能走到哪看到哪，帶動收視攀升。

LiTV 新春祭出三重好康優惠，於即日起到 2 月 19 日，只要新會員註冊便享有七天 LiTV 400 台頻道免費看，還有一人限定一次三個月只要 99 元的體驗價，可享有頻道全餐服務，包括第四台及 MOD 精選。

LiTV 董事長錢大衛表示，這次針對農曆春節打出多重優惠，希望藉此帶動會員數雙倍成長，同時推動收視攀升。

瞄準年假黃金檔，LiTV 特別釋出多部免費強檔戲劇，其中包括近期必追神劇《Sky Castle 天空之城》，講述住在韓國「Sky Castle」社區的上流社會家庭，父母想方設法讓自己的孩子考上一流大學。在韓國收視從 1.7% 一路狂飆到 22.3%，打破孔劉主演的《鬼怪》，創下韓國有線電視收視率新高。

此外，還有《你和我的傾城時光》、《我身後的陶斯》以及古裝奇幻劇《盛唐幻夜》等精彩戲劇，加上《俠盜聯盟》、《角頭 2：王者再起》，以及細田守動畫系列《怪物的孩子》、《夏日大作戰》等等話題強片，更多豐富的影音內容陪伴觀眾共度愉快的年假。