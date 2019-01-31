〈財報〉美國環境佳 但跨國交易影響Visa業績

鉅亨網編譯林懇 2019年1月31號9點22分

支付商 Visa (V-US) 週三 (30 日) 因假日季節消費者支出增加，導致支付網絡交易加量，使公布的季度利潤，超過了華爾街分析師的預期。

Visa 股價周三盤後下跌 1.58% 來到 135.43 美元。

Visa 股價趨勢圖

Visa 最新一季截至 12 月 31 日的財報顯示：

總消費金額達 2.2 兆美元，年增 7%，但低於分析師預期的 2.27 兆美元。

淨收入從去年同期的 25.2 億美元上升至 29.8 億美元。

淨營收成長 13.24% 來到 55.1 億美元。

每股純益 EPS 達 1.30 美元，高於分析師預期的 1.25 美元。

對於整體消費金額未達標事宜，外界認爲較低的油價及海外消費放緩有所影響。執行長 Al Kelly 表示，在政治動盪的情況下，Visa 還是表現優越。Visa 上季度的跨國支付量只成長了 3%，除了政治因素外，較强勢的美元也是原因之一。

在經濟實力的支持下，給予了美國 6 年來最强勁的消費假期。根據競爭對手萬事達 Mastercard (MA-US) 12 月 26 日的一份報告，假日消費增長了 5.1%，整體超過了 8500 億美元。

提高的支付量，代表了使用 Visa 品牌的卡片也有所增加。Visa 大量的砸錢投入行銷戰，也試圖通過 Visa Direct 平台增加收入。

據了解，Visa 上季共支付了約 14.6 億美元的金額給予銀行及商家等，作爲回饋金。此金額數目低於分析師預計的 15.2 億美元。

展望今年，Visa 預計回饋金因落在營收的 22% 至 23% 之間。而營收預計以低個位數百分比成長。

同時，董事會也批准了一項新的 85 億美元庫藏股回購計劃。