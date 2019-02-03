〈理財〉兩大因素支撐美元偏強 可納入金豬撲滿投資

金豬年的外幣投資怎麼布局？元大投信表示，聯準會轉「鴿」派，升息很可能進入末升段的可能下，有助非美貨幣匯率持穩，不過美國相對於其他國家經濟仍屬一枝獨秀，加上不確定性因素眾多，兩大因素支撐美元指數處於盤整偏強整理。北富銀也表示，預期美元續強，可在今豬年納入投資配置。

美國聯準會自 2015 年重啟升息循環以來，已數度升息，不過在美國經濟復甦放緩之下，2019 年 1 月 30 日最新的 FOMC 會議會後聲明訊息，再度表明對於未來升息必須要更有耐心等待，更明確了 12 月 FED 官員們的鴿派發言，美國聯準會主席鮑威爾表示，影響 Fed 的論調往鴿派靠攏，不外乎是受到近期美國經濟數據走緩、通膨數據持平、英國脫歐的外部危機干擾及全球經濟的數據影響，FOMC 會議已 10:0 通過維持利率不變，如市場預期。

元大美元指數正 2 ETF 研究團隊表示，根據聯準會（Fed）最新公布褐皮書，12 個區域中有 8 個區域的經濟活動呈現適度增長，大部份的製造業呈現擴張，但成長趨緩，尤其是汽車及能源相關，金融市場波動加劇，短期利率上升，導致能源價格下跌及貿易及政治不確定上升。

多數區域就業報告呈現適度增長，所有區域皆顯示勞動力市場緊張，企業仍持續有招募工人需求，多數公司透過工資上漲來避免缺工，也因此多數公司的成本已開始上升，關稅的提高也是造成企業經營成本上升的原因之一。

聯準會主席及部分官員對未來升息態度開始出現鴿派論調，眾多機構也開始對美元指數有較為保守的看法，顛覆了過去一年 (2018 年) 的偏強走勢看法，而聯準會鴿派言論，也使美元上升動能轉弱，有助非美貨幣匯率持穩，甚或出現漲勢。

元大美元指數正 2 ETF 研究團隊指出，觀察歐元區經濟體，歐元區最強經濟體德國經濟成長力道減緩，加上英國政治紛擾導致脫歐協議再度流標，消息面上壓抑歐元走勢，歐元持續呈現低檔區間盤整格局，短期美元指數則持續呈現高檔震盪格局。

展望 2019 年，美元指數可能走勢不外乎可以從經濟面及風險面兩大面向來觀察，首先，美國經濟面本質上並沒有太多的改變，美國經濟相對於其他主要國家，仍為一枝獨秀，且聯準會保持升息周期。其二，中美貿易戰的不確定性，很可能持續引爆，全球景氣下行風險未除，兩大因素支撐美元指數在盤整中偏強整理。

至於投資，北富銀表示，雖然美國聯準會升息已接近末段，但美國景氣仍屬擴張且成長力道相較於主要經濟體強勁，預期美元第一季匯價持穩機率高。如果未來有子女海外求學、旅行等需求，可以考慮將美元納入金豬年的資產配置。

元大美元指數正 2 ETF 研究團隊也表示，觀察美元指數與新興市場指數長期為負相關，往往美元指數上漲時，新興市場指數便會反向下滑，偏好投資新興市場的投資人，可將美元指數納入資產配置當中，長期下來仍可維持相當的報酬率，但卻可兼具互補、避險效果，建議新興市場相關基金與美元指數 ETF 可以 1:1 比重配置。

元大投信舉例，例如配置 50 萬元的元大新興亞洲基金、元大全球新興市場精選組合基金時，同時配置 50 萬元的元大美元指數 ETF；但若配置元大美元指數正 2 ETF 時，配置比重則可降低至 25 萬元。