國人瘋刷卡「哩程回饋」 換哩程注意三大關鍵

國人瘋出國，用哩程換機票也成為一股趨勢。根據 Google 搜尋趨勢，「里程」或是「哩程」關鍵字從 2014 年開始逐年上升，國人出國人次也以每年至少 7% 的成長幅度連年攀高。Money101.com.tw 董事總經理周純如今 (31) 日表示，民眾若想要透過信用卡累積航空哩程，應考量三件事，第一、了解自己的飛行計劃屬於哪個航空聯盟；第二、了解兌換機票所需的哩程數；第三、換算每哩取得成本，越低越好。消費者可鎖定預計兌換的機票，擬好集哩策略，才能聰明消費。

當市場聲音還停留在「現金回饋卡」時，其實有另外一群民眾早已開始選擇「哩程回饋卡」作為消費主力，來為自己換取每年出國旅遊或升等的機會。國內包含國泰、台新、滙豐、花旗、星展、中信、新光、美國運通等銀行都有與航空公司合作推出聯名卡或是飛行卡，不同卡別等級還對應到不同的哩程回饋比率、年費、首刷禮 (哩)、機場貴賓室等旅遊相關權益。

Money101.com.tw 金融比較平台針對已經開始累積哩程的民眾進行調查，公布「國人哩程累積調查」，約莫 61.99% 受訪者的為新手，哩程累積年資為 3 年以下，哩程累積年資為 3 年以上的老手則占近 4 成。

Money101 再從「每月可以從信用卡中獲取多少哩程數」以及「每月信用卡消費金額」交叉比對，發現哩程愛好者刷卡金額的上升，同樣反映在哩程累積上。

例如刷卡金額落在一萬至兩萬區間的民眾，有 63.4% 表示可從信用卡獲得 500 至 2000 哩；當刷卡金額落在兩萬至五萬，該區間的 51.6％民眾表示可獲得哩程成長到 1000 至 3000 哩，與市場上 18 至 25 元累積 1 哩的信用卡哩程回饋率相符，也說明累積哩程的民眾大多會選擇「哩程回饋卡」作為消費的主力信用卡。

哩程累積者在乎哩程信用卡那些優惠、福利呢？達 77.68% 的受訪者認為國內消費的哩程回饋率 (多少元累積 1 哩) 非常重要；62.35% 也在乎國外消費哩程回饋率；60.96% 受訪者在乎首刷哩送多少；47.77% 會了解年費多寡；近 4 成民眾會在乎信用卡提供的旅遊權益，像是免費機場貴賓室權益、免費機場接送次數以及免費機場周邊停車。