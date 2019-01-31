【新光證券】盤勢分析

市值王晶圓損失，市場預估影響首季營收約百億台幣；蘋果 Q1 營收符合預期，但 iPhone 需求前景疲軟；狗年封關日台股受上述消息影響開低，市值王連綠二日，盤中多頭試圖點火電信、百貨、紡織等類股，再次挑戰萬點，可惜市場觀望美中貿易談判，追價買盤力道不足，不僅萬點封關失敗，還數度翻黑，所幸尾盤在多方努力之下，大盤仍小幅收紅，終場加權指數收在 9932.26 點，上漲 0.67 點或 0.01%，成交額 1032.15 億元。 OTC 指數收在 129.91 點，上漲 0.73 點或 0.57%，成交額 266.09 億元。

30 日台股日線及月線收紅，周線則收黑，累計狗年大盤下跌 488.83 點或 4.69%，市值約蒸發 1.28 兆餘元。籌碼方面，三大法人同步小幅買超，惟外資於期貨部位出現偏空操作情形。豬年假期長達九天，期間市場高度關注美中談判，孟晚舟遭美起訴，及 WTO 爭議仲裁小組將調查美對中關稅措施，是否違反 WTO 的最惠國待遇規定，二件事為美中談判再增難度，若進展順利，國際股市走穩，則台股金豬年有機會開紅盤，不過美國仍有預算問題，政府關門事件可能再次上演，操作上仍應謹慎看待。

