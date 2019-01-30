預期iPhone營收將持續縮減 為何蘋果股價却上漲？

蘋果公布上季營收大幅下降。這倒並非意外。

該公司並預測本季的銷售亦將較預期疲弱，這顯示 iPhone 銷售下降，可能導致未來營收亦大幅下滑。

通常營收下降不會導致股價上漲，但週二盤後交易中，蘋果股價却大漲逾 5%，竟是何故？

Wedbush 公司分析師艾維斯 (Daniel Ives) 提出了三項理由。第一項為營收預測，儘管該預測低於分析師的平均預估，但却不如市場所擔憂那般低落。

另外二項因素則為軟體與服務業務。當 iPhone 銷售遲滯，該公司便開始強化軟體與服務。儘管上季 iPhone 營收下降 15%，但在營收原則改變後，軟體與服務營收却增加逾 19%。

蘋果公司公布，上季 Apple Music，iCloud 與 Apple Pay 的毛利率為 63%。

艾維斯說，預估該毛利率為 60%，並將蘋果股價目標調高至每股 200 美元。

他並指出，這些服務的付費訂戶數量非常重要，因為這項收入可重複發生，且較可預測。而 iPhone 使用者平均會等待較長時間，才會再度購買新機。

「在各項服務業務中，我們現在擁有逾 3.6 億位付費訂戶，較一年前增加 1.2 億位，」蘋果財務長 Luca Maestri 週二透露道。「由於這類業務動能持續強勁，預期在 2020 年，付費訂戶將可突破 5 億位。」