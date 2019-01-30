〈南亞旺年會〉今年持續海內外投資佈局 金額約600億元

台塑四寶尾牙今 (30) 日由南亞 (1303-TW) 擔任壓軸，南亞董事長吳嘉昭表示，今年將持續進行海內外投資佈局，進行中的投資專案約 600 億元，國內投資佔比約 16%、海外投資占比達到 84%，預估一年可創造 500 億元產值，且製程優化與人工智慧是今年重要課題。

吳嘉昭致詞時表示，去年第 4 季起，受到美中貿易戰影響，全球經濟成長下滑，加上油價從去年 10 月初的高點，一路下挫至年底的低點，跌幅達 4 成，市場需求急凍，客戶觀望心態濃厚，訂單減少，整體業績反應經營環境急遽反轉的局面。

展望今年，吳嘉昭表示，全球經濟仍將受到美中貿易戰、兩岸關係及油價漲跌等多重因素影響，今年也將持續海內外投資佈局，進行中的投資案約 600 億元，其中，國內投資佔比約 16%，主要為高值化銅箔、聚酯膜、高階珠光紙等。

國外投資部分，占比達到 84%，吳嘉昭指出，海外投資主要為美國 EG 廠與中國銅箔基板、玻纖布廠擴建。從整體海內外投資來看，預估一年可創造 500 億元產值，為公司增添新的營運動能。

此外，南亞將持續推動製程優化、工業 4.0，並導入人工智慧，強化產品競爭力。吳嘉昭指出，製程優化與人工智慧是今年重要課題，台塑企業在擁有大量有用的數據基礎下，將有更好的條件發展人工智慧。

