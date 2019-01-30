〈奇偶法說〉去年業外挹注轉盈 EPS 0.79元 最快下半年重啟現增

安控廠奇偶 (3356-TW) 今 (30) 日召開法說會及公布去年財報，去年第 4 季稅後純益 294 萬元，季減 94.8%、較前年同期轉盈，每股純益 0.03 元，去年全年稅後純益 6991 萬元，較前年轉盈，每股純益 0.79 元，而日前撤銷現增一事，公司表示，最快下半年營運穩定後，將重新申請送件。

奇偶第 4 季營收 3.68 億元，季減 1.7%、年減 5.4%，毛利率 30%，季減 3 個百分點、年減 6 個百分點，營益率 - 5%，較上季、前年同期收斂，稅後純益 294 萬元，季減 94.8%、較前年同期轉盈，每股純益 0.03 元。

奇偶去年營收 14.8 億元，年減 7%，毛利率 33%，年減 3 個百分點，營益率 - 7%，較前年擴大，稅後純益 6991 萬元，較前年轉盈，每股純益 0.79 元。

奇偶去年 4 個季度本業都沒有獲利，但因業外因為出售子公司，以及匯兌利益，全年業外純益全年依舊維持獲利水準。

奇偶日前宣布撤回現增申請，公司表示，主要是因為募資期間股價波動過大，加上內部轉型成效逐步顯現，因此決議撤銷現增案。

奇偶表示，原定現增本來除了用來償還銀行借款外，還要成立保全事業部門，現在雖然撤回，但今年營運穩定後，最快下半年或明年重新申請送件。