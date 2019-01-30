〈綠能躉購費率出爐〉離岸風電調幅縮減至5.7% 費率上調至5.5元 太陽光電分上下半年二期

經濟部今 (30) 日公布「2019 年再生能源躉購費率」，離岸風電費率從預告草案的每度 5.106 元、上調至每度 5.5160 元，降幅由原先的 12.71%，大幅縮減至 5.7%；太陽光電躉購費率則改為上下半年二期費率，上半年躉購費率介於每度 4.1094 元至 5.7983 元間，下半年躉購費率介於每度 4.0379 元至 5.7983 元間，降幅也縮小至 6.15% 至 7.78%。

經濟部在今日上午召開再生能源躉購費率審定會，其中，離岸風電費率從預告草案的每度 5.106 元、上調至每度 5.5160 元，降幅由原先的 12.71%，大幅縮減至 5.7%，並修改原先以 4MW 單機規模估算的滿發時數 3600 小時規定，改以 8MW 單機規模計算，滿發時數擴大至 3750 小時。

不過，經濟部也擬定財務支出控管機制，為因應未來氣候變遷影響海氣象條件因素，若發電時數超過 4200 小時、未滿 4500 小時部分，以 75 折費率計算，超過 4500 小時則以 5 折費率計算。此次定案也恢復前高後低的階梯制費率，並拉近前後差距，由「前七後三」改為「前六後四」。

太陽光電費率方面，區分為上下半年二期費率，上半年躉購費率介於每度 4.1094 元至 5.7983 元間，下半年躉購費率介於每度 4.0379 元至 5.7983 元間，上半年費率降幅最高約 6.15%，下半年費率降幅最高則約 7.78%，同樣較原先預告草案的降幅 12.15％大幅縮減。