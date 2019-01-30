人民幣再走升 步步逼近6.7大關

今 (30) 日，中國外匯管理局將人民幣兌美元中間價上調 13 個基點，達 6.7343，前一個交易日中間價為 6.7356；今年以來，人民幣兌美元中間價累積升值 1.88%，而同期美元指數只下跌 0.3%。

人民幣中間價持續調升，在岸人民幣兌美元匯率在開盤後立即突破 6.72、 6.71 兩道關卡，最高來到 6.7065，再度刷新去年 7 月 18 日以來的新高。截至最新報價，人民幣漲勢減弱，暫時回至 6.713。今年以來，在岸人民幣兌美元匯率已經累積升值超過 2.2%。

圖: 東方財富網，在岸人民幣日線

反映國際投資者預期的離岸人民幣兌美元匯率走勢同樣強勁，今日連續升破 6.74、6.73 兩大關卡，最高升值至 6.7263，較前一交易日升值逾 200 個基準點。今年以來，離岸人民幣兌美元匯率同樣升值超過 2%。

圖: 東方財富網, 離岸人民幣日線

FOMC 將在台灣時間 31 日凌晨公布利率會議結果，這是今年第一次 FOMC 開會，同時 Fed 主席鮑爾也將在會後舉行記者會，市場普遍預計 Fed 將按兵不動。

市場關注焦點在今年 Fed 是否會減緩升息進程，甚至暫停升息；此外，縮表的動作也是另一個重點，Fed 有沒有可能提早結束縮表，都是值得留意。

業內認為，投資人目前對於人民幣匯率的看法是偏向樂觀，認為人民幣將大幅貶值的比率已經明顯減少。若美國開始暫停升息，隨著中美利差重新擴大，人民幣貶值壓力估能進一步減輕，同時人民幣未來升貶值主要還是看美元，美元目前暫時以高檔區間盤整為主，還沒轉成貶值趨勢。