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人民幣再走升 步步逼近6.7大關

圖:AFP
圖:AFP

今 (30) 日，中國外匯管理局將人民幣美元中間價上調 13 個基點，達 6.7343，前一個交易日中間價為 6.7356；今年以來，人民幣美元中間價累積升值 1.88%，而同期美元指數只下跌 0.3%。

人民幣中間價持續調升，在岸人民幣美元匯率在開盤後立即突破 6.72、 6.71 兩道關卡，最高來到 6.7065，再度刷新去年 7 月 18 日以來的新高。截至最新報價，人民幣漲勢減弱，暫時回至 6.713。今年以來，在岸人民幣美元匯率已經累積升值超過 2.2%。

圖:在岸人民幣日線
圖: 東方財富網，在岸人民幣日線

反映國際投資者預期的離岸人民幣美元匯率走勢同樣強勁，今日連續升破 6.74、6.73 兩大關卡，最高升值至 6.7263，較前一交易日升值逾 200 個基準點。今年以來，離岸人民幣美元匯率同樣升值超過 2%。

圖:東方財富網,離岸人民幣日線
圖: 東方財富網, 離岸人民幣日線

FOMC 將在台灣時間 31 日凌晨公布利率會議結果，這是今年第一次 FOMC 開會，同時 Fed 主席鮑爾也將在會後舉行記者會，市場普遍預計 Fed 將按兵不動。

市場關注焦點在今年 Fed 是否會減緩升息進程，甚至暫停升息；此外，縮表的動作也是另一個重點，Fed 有沒有可能提早結束縮表，都是值得留意。

業內認為，投資人目前對於人民幣匯率的看法是偏向樂觀，認為人民幣將大幅貶值的比率已經明顯減少。若美國開始暫停升息，隨著中美利差重新擴大，人民幣貶值壓力估能進一步減輕，同時人民幣未來升貶值主要還是看美元美元目前暫時以高檔區間盤整為主，還沒轉成貶值趨勢。

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