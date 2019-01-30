廣積今年營收戰新高 獲利拚翻倍 與研揚換股可望有廉價購買利益

IPC 廠廣積 (8050) 與研揚 (6579) 換股策略聯盟，除了採購、研發與業務上的整合綜效將逐漸發揮之外，在換股評價上，廣積上季可望產生廉價購買利益，截至第三季底暫定 0.71 億元，換算每股貢獻約 0.59 元，不過此利益仍須鑑價公司確認。此外，去年廣積營運落底，今年接單成長，包括網通、電子看板、自動化業務均有新單進場，法人估年度營收成長率上探 2 成，挑戰歷史紀錄，每股盈餘逾倍回升，上探 2.5-3 元。



近年 IPC 產業與電子大廠策盟的情況持續增加，廣積先前也獲得多家大廠找上門談合作，包括旗下的車載電腦廠廣昌獲緯創 (3231) 入股，並改名緯昌。去年進一步與研揚達成換股策略聯盟協議，研揚以 0.788 股換廣積 1 股，研揚持股廣積 30%、廣積持股研揚 28.08%。



不過，由於此一換股比例換算廣積股價超過 70 元，按照會計準則，廣積將產生廉價購買利益，成為損益表的加項，而對研揚雖是減項，但依規定可認列在商譽中，成為股東權益的減項，不影響損益表，待廣積營運與股價回升，再依據評價公司的評估重新估算此價值。



而去年第三季財報中，初步的評估，廣積廉價購買利益約 0.71 億元，因尚待確認，因此未入當時的損益表，須待評價公司確認實際金額時再行認列。評價的方式不僅透過市價為之，還包括廣積所有的資產以及營運發展前景等，最後 0.71 億元的金額有可能有所增減。