歐市電動自行車順銷 巨大等三大車廠擬擴充歐洲產能

電動自行車受惠歐洲市場需求穩健成長，包括巨大 (9921-TW)、美利達 (9914-TW) 及愛地雅 (8933-TW) 等，皆擬強化在歐洲的產能，美利達並將對德國子公司增資 306 萬歐元（新台幣 1.08 億元），逐步擴增電動自行車組裝廠，以因應歐洲市場需求。

隨著歐洲電動自行車市場規模成長，巨大已確定投資東歐匈牙利投資 1500 萬歐元 (新台幣 5.3 億元) 設立新廠，愛地雅近期則不斷接獲歐洲客戶詢問，經評估波蘭廠生產具競爭力，預計將提升生產規模。

愛地雅目前擁有台灣、中國大陸東莞及波蘭廠的整車生產線，其中波蘭廠設立已 20 年，一年可生產自行車 10 萬台，先前因客戶端需求，而在該廠從事小量電動自行車生產，隨著整體歐洲市場電動自行車需求提升，將在該廠擴大生產規模。

愛地雅目前台灣及波蘭廠擁有電動自行車生產線，但客戶來台評估發現，台灣廠生產電動自行車成本高，僅適合高階車種，而波蘭廠投入生產，將最適合客戶端車種需求。

而美利達持有歐洲 MCG 公司 51% 股權，擬擴大自有品牌「MERIDA」在當地採購電動模組，組裝整車銷售業務。MCG-HIBU 廠在當地擬定擴建計劃，MCG 現金增資 600 萬歐元，美利達將依持有股權比率認繳 306 萬歐元，維持持有 51% 股權。

美利達主管指出，MCG 的增資案內容及細部擴充計畫，及產能增加幅度，將提 報 3 月董事會通過。