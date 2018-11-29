奢侈品寒冬：中國遊客購買減少 Tiffany業績不佳股價大跌

DG 事件後，美國精品珠寶巨頭 Tiffany 的日子也不好過了，尤其是沒有留住中國消費者的「心」使得這家本就對中國消費者嚴重依賴的奢侈品牌感到更為不安。

由於中國遊客在美國及香港門店的消費低於預期，使得 Tiffany 第三季同店銷售也不及預期。在周三盤前 Tiffany 公布的第三季財報中顯示，集團本季度的收入年增率增長 3.1%，達到 10.1 億美元，去年同期為 9.8 億美元，不及分析師預期的 5.3%；凈利潤下降至 9490 萬美元，低於去年同期的 1.02 億美元。

雖然當季凈銷售額從 9.762 億美元升至 10.1 億美元，但仍然不及 FactSet 調查給出的平均預期 10.5 億美元，主要原因在於美洲、日本和亞太銷售不及預期抵消了歐洲好於預期的影響。

此外，財報顯示當季全球同店銷售額增長 2.0%，也不及 FactSet 調整平均預期的 5.4% 增幅，所有地區表現均遜於預期，其中歐洲地區意外下滑。Tiffany 還預估全年每股收益將在 4.65 至 4.80 美元區間，也不及分析師的預估的 4.83 美元。

而年銷售額約為 42 億美元的 Tiffany 早在今年的一份證券文件中警告稱：「中國經濟的任何放緩都可能對商店的銷售和盈利能力產生負面影響。」

據 CNN 報導稱，中國消費者對 Tiffany 來說尤為重要，該品牌高管曾表示，中國消費者約有三分之二會選擇在國外消費，但由於外部貿易摩擦的影響，使得中國消費者對境外購物慾望沒那麼強烈了。

零售數據公司 GlobalData Retail 的董事總經理 Neil Saunders 表示，由於中國的轉售市場正變得不那麼有利可圖，旅客可能也會減少對美國奢侈品的消費。而中國政府最近加強海關執法力度打擊「代購」和那些將昂貴商品帶入中國的行為也使得境外消費「降溫」。

但鑒於上季度銷售良好的表象，該品牌高管周三告訴分析師稱，他們預計中國旅遊消費將在後續出現反彈。

Tiffany 首席執行官 Alessandro Bogliolo 也表示：「我們可以推測中國遊客在國外消費下降的原因，但事實是，蒂芙尼品牌正在吸引中國消費者。」

可這仍不足以阻擋投資者對 Tiffany 財報的其他方面也感到失望。上述媒體分析稱，在市場營銷、技術和數字投資方面的較高支出確實拉低了該公司的不少利潤。而 Tiffany 昨日也表示對全年獲利預測維持不變，這引發外界擔憂這家精品珠寶商在假期開始後的的表現可能並不如預期那麼好。

儘管業績令人失望，但 Tiffany 吸引年輕消費者的努力似乎正在奏效。該公司已經與一些名人代言合作，如 Elle Fanning、A$AP Ferg、Maddie Ziegler 和 Kendall Jenner，以提升其品牌形象。Neil Saunders 還指出，消費者跟蹤調查數據顯示 Tiffany 近年來與千禧一代的關係越來越密切。

只不過，Tiffany 今年以來的股價走勢異常波動，在經歷了今年 5 月的一波暴拉之後再近期又被「打回原形」，尤其是在公司公布了不及預期的第三財季業績後，股價更是大跌超 10%，一舉抹平全年漲幅，總市值僅剩 113 億美元。

在華爾街覆蓋 Tiffany 的投行機構中，有 12 位分析師給與公司「持有」評級，另外有 12 位分析師給予公司「買入」評級，該股的共識評級為「買入」，平均目標價為 131.75 美元。其中，ValuEngine 的研究分析師在此前的研究報告中將 Tiffany 的評級從「買入」下調至「持有」。