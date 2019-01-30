東森聚焦O2O實體店 轉投資自然美總加盟店數目標2年內成長至3,000家

東森國際 (2614) 去年第四季 O2O(Online To Offline，線上到線下)布局連下二城，線下自然美與寵物雲實體店的拓展是今年業務的重點，因應直營與加盟連鎖體系的擴張，東森近期加快招聘相關人才的速度，除中高階管理人員外，將大舉招募基層員工，希望以高於市場平均薪資水準的條件，創造年輕人與二度就業者的創業與工作機會。東森集團在去年第四季轉投資自然美，布局兩岸美妝事業，規劃海內外總加盟店數要從目前的 1,000 家 2 年內翻倍成長至 3,000 家。台灣市場方面，東森自然美目前已有 3 家直營旗艦店以及 250 家加盟店，預估今年直營旗艦店及加盟店將都將倍增分別達 20 家及 500 家，可創造大約至少 600 個就業機會。



東森也規劃提高加盟主營收及美容師薪資，以美容師薪資為例，目前市場同業平均底薪 25000-30000 元，東森自然美從 25000 元調整為 35000-40000 元，成長 40% 以上，同時北中南都會打造在地培訓中心及宿舍，希望讓東森自然美成為時尚創新的領導品牌。



去年東森購物為了擴大事業版圖，除併購香港草莓網，跨足全球電商，並與自然美結盟展開線上與線下強強合作，搶攻全球美妝保健行銷通路，兩大併購行動推動去年營收及獲利大幅成長，日前在雙 12 及耶誕節檔期助陣下，東森購物去年 12 月營收 14.5 億元，年增 32.7%，東森購物加上草莓網去年全年營收 173 億元，年成長 24%，稅後淨利 5.89 億元，每股盈餘 (EPS) 為 5.8 元。



此外，東森國際轉投資東森購物因應事業版圖快速擴張，將針對電話行銷人員展開大規模徵才，北中南全台預計徵才達 500 名。在東森購物客服團隊中，年薪破百萬者 33%，東森希望藉此吸引更多資優員工加入東森大家庭。



另外，東森新聞雲公司已更名為「東森新媒體控股公司」，旗下將設立新聞雲、寵物雲、星光雲、電競雲四間子公司，宣示東森新聞雲除新聞、影音與廣告外，未來將深耕寵物、娛樂、電競等產業，朝向 O2O 線下多元方向經營。去年 ETtoday 在廣告營收、日均流量、日活躍人數、粉絲數都有超過 2 位數以上的成長率，再加上從去年 10 月開始經營台北捷運廣告，跨足線下市場，新聞雲去年 11 月總營收首次突破 1 億元，去年全年營收 8.45 億元，年成長 38%。



在娛樂產業方面，未來新成立的「星光雲」公司將植基於 ETtoday 星光雲粉絲團，以超過 400 萬以上的日均流量，及超過 200 萬熱情粉絲支持的基礎上，再加上去年首度網羅蕭敬騰、林宥嘉兩大天王主持的「聲林之王」選秀，播出後佳評不斷的強大市場聲量，往後將繼續做強做大，並專注於娛樂媒體、演藝事業發展，朝全方位娛樂公司邁進，打造華人泛娛樂領先品牌。



而「電競雲」公司未來除將與各縣市政府共同主辦大型電競賽事活動，提供電競影音內容外，也將打造電競社群平台，藉由與粉絲、會員間的互動、討論，產生話題、使用者自製內容，提升市場地位。



此外，根據統計，台灣的寵物市場規模達 500 億元，並維持 10% 以上的年成長率，除寵物食品、用品，更涵括了各種創新的服務商機，如專業寵物旅館、長照安養、安寧照護、殯葬禮儀等，然而，目前台灣的寵物市場高度碎片化，並無具規模之企業經營，「寵物雲」公司將善用寵物雲近 160 萬的粉絲支持基礎，成立後將專注於寵物市場開發，11 月起新開幕的 13 家東森寵物雲直營門市已經陸續提供多元服務，預估今年將聘僱寵物相關人才, 包括營業人員、主管、美容師等等，預計今年底店面將增加至 55 間，預計招募超過 150 人。