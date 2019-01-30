統計12生肖年開紅盤 台股開門見紅機率約7成 且步步步高昇

台股今 (30) 日封關收在 9932.26 點，累計金狗年，下跌 4.69%。展望金豬年，面對今年長達 11 個休市日的空窗期，以及美中貿易戰未果、地緣政治事件不斷，投資人該如何掌握？第一金投信表示，統計 12 生肖年開紅盤，台股開門紅的機率約 7 成，且之後累計漲幅逐步擴大。

根據 Bloomberg 資料統計，過去 12 個生肖年開紅盤日，台股上漲機率達 67%，而且隨著時間拉長，後 10 日到後 60 日，上漲機率進一步拉高到 8 成以上。同時，累計漲幅亦逐步擴大，開紅盤日平均上漲 0.44%，後 5 日、後 10 日、後 20 日、後 40 日到後 60 日，平均漲幅分別達 1.31%、2.92%、4.15%、6.55% 與 7.06％。

日盛日盛基金經理人張亞瑋表示，FED 升息態度轉變，1/4 開始美股展開近期一波連漲交易日的走勢，台股、韓、星與陸股重登季線，外資在 1 月中台期指換月轉倉後，呈現明顯偏多操作台期指，而就大盤技術面而言，屬短期均線多頭排列的偏多格局。

目前從基本面觀察，第一金投信表示，上半年處於企業營運相對淡季，不過，隨著去年 12 月股價回檔修正後，不少個股殖利率大幅飆升，加上今年電子業新題材豐富，對後市仍審慎樂觀看待，建議投資人不妨透過定期定額方式，分批布局台股基金，掌握「肥豬行情」。

群益投信也表示，大盤指數已來到高檔，台股開紅盤之後將有機會挑戰萬點，只是接下來的操作難度將更高，現階段類股輪動快速、個股波動性大，建議投資人以台股基金參與行情為宜。

由於春節連假相當長，張亞瑋表示，過年時正值國際股市重大事件陸續登場，期間國際股市的表現，將影響開紅盤當日大盤表現甚大，須留意 FED 會議、美股財報及中美貿易戰進展等三項議題。

第一金小型精選基金經理人陳思銘認為，由於提前備貨，以及上半年淡季因素，預期第 1 季企業營運仍處於打底階段。惟近期美中兩國積極展開談判工作，市場對貿易戰和解的期待甚高，加上股價歷經去年 12 月重挫後，不少遭到錯殺的個股，殖利率都衝上 7%、8%，投資價值浮現；同時，今年各國 5G 開台與 AI 人工智慧加速發展，5G、雲端、AI 與車用電子等題材豐富。

而群益馬拉松基金經理人沈萬鈞也指出，現階段台股選股難度提高，大盤指數預估呈現震盪，後續可能利多因素有歐美景氣回溫，電子新產品相關個股將有所受惠，投資上可多加注意今年有成長的殖利率高個股。電子股可布局 5G、AI、Data Center、散熱以及汽車電子等產業發展前景較佳，部分個股仍可逢低布局。AMD 搭配台積電 7nm 製程，未來產品效能大幅提升，相關概念股值得留意。