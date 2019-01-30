丸紅取得沙烏地阿拉伯RO海水淡化廠25年合約

日本大型綜合貿易商丸紅 (8002-JP) 將在沙烏地阿拉伯，進行大規模海水淡化廠專案。這項專案將由丸紅，與當地業者共同進行。預計投入約 600 億日圓，興建海水淡化廠，預計 2021 年完工。屆時，這座海水淡化廠的日產淡水量，將達 45 萬公噸。丸紅與合作夥伴，將共同營運此海水淡化廠 25 年。

丸紅在 30 日發出的新聞稿中提到，該公司與「Acciona Agua S.A.」、「Abdul Latif Jameel Commercial Development Company Ltd.」，以及「Rawafid Alhadarah Holding Ltd.」在 1 月 29 日共同簽下了，與沙烏地阿拉伯國營「Water and Electricity Company L.L.C.」之間的長期購水合約。

這個案子位在沙烏地阿拉伯紅海沿岸的 Shuqaiq 地區，在日商所參與的逆滲透 (RO) 膜方式海水淡化案件當中，是全球最大規模的日產淡水量 45 萬公噸。約可供應 200 萬人的用水量。

由於沙烏地阿拉伯與附近中東、非洲國家的人口增加，生活水準也日益提升，各國對於飲用水的需求量不斷成長。近年來由於再生能源等發電方式愈趨多元，可獨立運作造水的逆滲透 (RO) 膜方式海水淡化廠也較受青睞。過去透過在火力發電的鍋爐冷卻時，將產生的蒸汽冷凝水回收使用的造水方式，也因工廠帶來高汙染，需求則是逐漸下滑。

這個專案，可望為沙烏地阿拉伯王國帶來穩定的自來水供應。而目前丸紅在阿拉伯聯合大公國，擁有 4 個發電造水事業，日產淡水量達 200 萬公噸。海水淡化廠在日後的需求，也受到業界的期待。丸紅這次拿下的案子，也再度擴大在當地海水淡化的事業版圖。

丸紅 (8002-JP) 今 (30) 日在東京股市的表現，上漲 2.22% 股價 841 日圓。