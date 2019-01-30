散戶抱現金過年 融資連11降創金融海嘯以來新低 金豬開春軋空猶可期

台股今 (30) 日金狗年封關，多頭無懼過年長假長達 11 天，盤中仍助攻指數翻紅，力拚農曆年封關連三紅，不過，散戶融資卻是連續 11 天退場，融資水位降到只剩 1200 億元，抱現金過年態勢明顯；而台股此波連續向上，空單被軋到大舉回補，讓融券連 6 減，降到 50.9 萬張，過年後不久緊接而來將展開股東會前的空單強制回補潮，預期金豬年一開春軋空秀依舊可期。

群益投信表示，統計台股 2009 年至 2018 年資料，台股農曆年開紅盤的機率為 7 成，平均漲幅 0.6%，顯示出年後資金歸隊意願提升。

但台股今年休市長達 11 天，期間國際股市榮枯難測，散戶還是小心翼翼不敢抱股過年，大盤融資已連降 11 個交易日，一月以來更是已減少 63.52 億元，融資餘額降到只剩 1200.4 億元，已經跌破 2008 年金融海嘯當年的 1202 億元低水位，今天封關融資是否續降值得關注。

在融券方面，融券張數也連續下降，截至昨日的融券餘額為 50.9 萬張，相較此波最高水位 57.4 萬張時，已下降 6.5 萬張券單，若與年初相比，更是已減少約 10 萬張。法人表示，主要是加權指數從波段低點 9319 點一路上攻，最高重返萬點，養空再軋空的氣氛，讓融券空單一路被軋得火燙。

雖然許多產官學專家多認為台灣今年的經濟情勢恐微幅衰退，但法人認為，台股軋空行情還未止歇，每年的股東會在 6 月底前召開完畢，依法規融券必須在股東會前兩個月強制回補，所以 2 月中旬起到 3 月底前，是融券回補高峰期，融券還有 50.9 萬張，金豬年開紅盤後，指數將再戰萬點關卡，預期融券會先再增一波，然後再進入空單強制回補潮，屆時必定有一場軋空秀可期。