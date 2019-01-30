〈財報〉eBay營收、獲利超市場預期 今年再庫藏55億美元

網上零售商 Ebay (EBAY-US) 週二 (29 日) 宣布，將開始支付股利。同時，受益於在線購物的增長，第四季度財報的營收和利潤也優於預期。

通過導入分組列表、個人推薦、和更易於使用的支付流程，eBay 多年來努力使其平台更容易使用，而成果也表現在財報上。Ebay 股價盤後小漲 0.029% 來到 33.70 美元。

Ebay 股價趨勢圖

Ebay 最新一季財報關鍵數據：

營收年增 6.3% 至 28.8 億美元，高於分析師預計的 26.6 億美元。

整體客戶 (買家) 成長 4%，至 1.79 億人次。

每股純益 EPS 達 0.80 美元，高於去年同期的負 -2.51 美元。

調整後 EPS 達 0.71 美元，高於分析師預測的 0.68 美元。

宣布了每股 0.14 美元的股利。

40 億美元庫藏股回購的計劃，將再增加金額至 2 年内 70 億美元。

據了解，這次給予股利的事宜，是來自 eBay 的兩間高調股東，私募基金 Elliott 和 Starboard Value 的要求，他們也呼籲公司應分拆或重組一些事業群。

長期持股 Ebay 的 Smead Capital 執行長 Bill Smead 表示，股利代表了 Ebay 邁向成熟型的企業，如順利轉型，可像星巴克 (SBUX-US) 和 Amgen (AMGN-US) 等，從快速擴張型業務轉向鞏固品牌且穩定運營。

Ebay 並預計，2 年内將購買 70 億美元的庫藏股，而 2019 年將購買約 55 億美元。

Ebay 財測展望：

對於 2019 年展望，執行長 Devin Wenig 表示，將著重於使用者體驗，同時也繼續發展廣告及支付業務。

2019 年第一季財測預計 25.5 億美元至 26 億美元，分析師預計 26.6 億美元。全年財測落在 107 億美元至 109 億美元，分析師預計 112 億美元。