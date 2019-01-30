能源盤後─美國制裁委内瑞拉 油價小漲

在美國對委內瑞拉原油工業實施制裁後，週二 (29 日) 油價再次上漲。委内瑞拉在無制裁情況下產量已遇到了問題，在限制需求的制裁後，更是壓縮了其經濟體的變現能力，加深了其政治動蕩。

布蘭特原油期貨收高 1.28 美元，或 2.14% 至每桶 61.09 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 1.24 美元，或 2.39% 至每桶 53.23 美元。

美國汽油期貨價格收高 1.29% 至每加侖 1.369 美元。

天然氣收高 0.029 美元，或 1.01% 至每一千立方英尺 2.902 美元。

在美國總統川普上周承認反對黨 Juan Guaido 為委内瑞拉臨時性新總統後，美國周一對委內瑞拉國有石油巨頭 Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) 實施制裁，試圖賦予該國反對派領導人權力，並進一步破壞現任總統馬杜羅 Nicolas Maduro 的政權。

分析師解釋，根據新的制裁措施，任何「美國公司對委內瑞拉原油的支付都必須通往'封鎖'的賬戶，這些賬戶都可以由美國認可的 Guaidó 政府提領資金。」。

根據德國商業銀行 Commerzbank 的數據，2018 年的前 10 個月，美國從委內瑞拉進口約 50 萬桶 / 日的原油。

布蘭特價格趨勢圖 / 圖：nasdaq

ING 銀行大宗商品策略師 Warren PAterson 表示，委內瑞拉原油產量近幾年來一直在下降，油田缺乏投資使產量從 2015 年底的近 240 萬桶 / 日降至目前約 120 萬桶 / 日。「鑑於美國原油服務公司將不得不減少與 PdVSA 的交易，這代表委內瑞拉原油產量可能會更快地下降」。

作為石油輸出國組織 OPEC 的成員，委內瑞拉今年擔任輪值主席國。儘管如此，一些分析師仍然擔心美國、以及沙烏地阿拉伯、和俄羅斯的穩定產量，將保持市場供應充足。

由於全球經濟放緩的跡象，油價在過去一周受壓抑，投資人擔心這可能會減少對原油的需求量。SEB Markets 商品策略主管 Bjarne Schieldrop 表示，「原油市場目前受到 S&P 500 指數的情緒和走勢的強烈推動」。

儘管近期油價出現波動，但由於 OPEC 及其盟國的 120 萬桶 / 日的減產協議，油價今年基本上是上漲的。美國原油價格從聖誕節前夕的低點上漲了約 25%。