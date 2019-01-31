能源盤後─委内瑞拉制裁影響WTI 汽油庫存意外下降 油價小漲

由於委內瑞拉持續的政治動蕩，以及 EIA 每週報告顯示美國汽油庫存因需求成長，美國油價週三 (30 日) 小漲，升至 2 個月高水位。

布蘭特原油期貨收高 0.41 美元，或 0.67% 至每桶 61.61 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 0.96 美元，或 1.80% 至每桶 54.27 美元。

美國汽油期貨價格收高 2.84% 至每加侖 1.411 美元。

天然氣收低 0.033 美元，或 1.14% 至每一千立方英尺 2.870 美元。

本周開始，因美國對委內瑞拉國有石油企業 PdVSA 實施制裁，油價一直受到壓力，而開始上漲。委內瑞拉原油產量近幾年來一直在下降，油田缺乏投資使產量從 2015 年底的近 240 萬桶 / 日降至目前約 120 萬桶 / 日。原本出現狀況的產量可能會進一步受到抑制。

CFRA Research 分析師 Stewart Glickman 表示，美國總統川普政府對委內瑞拉實施了新的制裁，禁止美國公司進口委內瑞拉原油，可能會影響美國約 50 萬桶 / 日的供應量。

法國興業銀行 SociétéGénérale 全球石油研究主管 Michael Wittner 提到，制裁相當於對委國進口畫上禁運令。如 PdVSA 無法從美國公司獲得買賣原油的資金，顯然沒有動力向美國出售。因此，制裁也較多的反應在 WTI 價格上，而非布蘭特。

美國能源情報署 EIA 數據

美國能源情報署 (Energy Information Administration，EIA) 發布了大致看漲的美國石油庫存週報後，油價也進一步上漲。1 月 24 日的一周數據顯示，原油庫存增加了 90 萬桶，而預期為增加 310 萬桶。前一周原油庫存增加了 800 萬桶。

此外，汽油庫存意外下降 220 萬桶，是自 11 月中旬以來的首次下降，然而，煉油廠活動也是原因之一。

因進入季節性維護階段，煉油活動量放緩了 2.8 個百分點至 90.1% 的產能利用率。汽油庫存之前一直上漲，前 4 周裡，共增加了 2660 萬桶。

蒸餾油庫存減少了 110 萬桶。每日平均產量 500 萬桶，前一周則是 520 萬桶。