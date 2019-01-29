能源盤後─市場擔憂因素過多 布蘭特跌破60關卡

由於股市下跌、美中貿易爭端未獲得實質解決方案、以及對美國政府再次關閉的擔憂，週一 (28 日) 油價下跌，幅度也是今年迄今為止最大。

布蘭特原油期貨收低 1.70 美元，或 2.76% 至每桶 59.89 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 1.52 美元，或 2.83% 至每桶 52.17 美元。

美國汽油期貨價格收低 3.51% 至每加侖 1.355 美元。

天然氣收低 0.189 美元，或 6.15% 至每一千立方英尺 2.883 美元。

因全球經濟前景不穩，歐洲和亞洲股市週一下跌，而華爾街股市也隨後跟著跌。上周國際貨幣基金組織 IMF 對 2019 年全球增長的預測從 3.7% 下調至 3.5%，並警告說，增長率可能會急劇下降，而部分原因是貿易糾紛。

Ritterbusch 分析師表示，股市的拋售主要是伴隨著顯著的放緩，並補充認爲大部分增長擔憂都集中在中國，也提升了本周美中貿易談判的重要性。

瑞銀財富管理 UBS 大宗商品分析師 Giovanni Staunovo 表示，「全球經濟正陷入放緩，但在原油方面並不明顯」。該銀行預計 2019 年全球原油需求將增長 130 萬桶，而去年為 150 萬桶增長。

此外，美國經濟也受到歷史上最長的政府關閉影響，週五美國總統川普 Trump 簽署了一項為期 3 周的零時政府營運條款，暫時性結束政府關閉。

布蘭特油價趨勢圖 / 圖：nasdaq

鑽井數量數據

根據油田服務公司貝克休斯 Baker Hughes (BHGE-US) 的數據，作為該行業活動指標的美國鑽井平台數量今年首次上升，過去一周增加了 10 個，達到 862 個。

德國商業銀行 Commerzbank 在每日報告中表示，因自今年年初以來價格大幅上漲且鑽井但未完成的鑽井數量過多，鑽探活動可能很快就會恢復，也可能限製油價。

委內瑞拉

對該國政治領導層的動蕩，投資人正密切關注委國與美國的情況。馬杜羅總統 Nicolas Maduro 本月初宣誓就任第二任期。美國的煉油廠有無法進口委內瑞拉原油的風險。

Simmons 能源公司分析師在一份研究報告中表示，「近期，委內瑞拉的因素主要涉及原油產量下降以及對原油宏觀動態的影響。然而，隨著白宮評論後，其不穩定因素迅速邁向下游」。如果發生更多類似制裁，「將不容易獲取委內瑞拉貨源，煉油廠可能得尋求其他較昂貴的替代品」。

API 2018 年數據

在最新版的月度統計報告中，API 表示 2018 年的汽油需求量保持在 930 萬桶 / 日的高水位，與前兩年相同，而全年煉油廠產能利用率平均為 93%。

該機構表示，截至 2018 年 12 月，原油產量達到 1170 萬桶 / 日，同月出口量平均為 240 萬桶 / 日，與 11 月持平，但比年初在政府設限的情況下強得多。

API 指出，原油需求依然強勁，12 月份平均為 2070 萬桶 / 日，2018 年為 2050 萬桶 / 天，這是自 2007 年以來的最高水平，也是在國際油價穩步增長的情況下發生。