〈財報〉Amgen季度報喜 年度預測不佳 股價小跌

生物科技巨頭 Amgen (AMGN-US) 週二突破了第四季度的華爾街預期，但 2019 年財測不佳，導致盤後股價下滑 2.35% 來到 187.60 美元。

Amgen 最新一季財報顯示：

調整後每股純益 EPS 年增 18%，達 3.42 美元，超過了分析師預期的 3.26 美元。

營收年增 7%，至 62.3 億美元，超過預期的 58.8 億美元。

執行長 Robert Bradway 表示，新產品將推動增長。「因我們的新產品組合、研發管道、和國際擴張的持續成功，展望未來，我們受到我們長期增長前景的鼓舞」。

然而，一位分析師週一下調了 Amgen 的股票評級，認為仿製藥可能會削減其銷量。Amgen 最賣的藥物 Enbrel 第四季度的銷售額下降了 8%。

Amgen 的最新產品之一是偏頭痛預防藥物 Aimovig，其第四季度銷售額為 9500 萬美元。 Aimovig 於第二季度在美國推出，與 Teva (TEVA-US) 和禮來 Eli Lilly (LLY-US) 的藥物互相競爭。

Amgen 指出，季度内有 4 款新產品實現了雙位數增長。膽固醇藥物 Repatha 的銷售額飆升 62% 至 1.59 億美元，導致該期間的增長。 Repatha 的競爭對手為 Regeneron (REGN-US) 和 Sanofi (SNY-US) 的 Praluent。

然而，Amgen 銷量最大的藥物面臨一些挑戰。關節炎和牛皮癬藥物 Enbrel 的銷售額下降 8% 至 13.2 億美元。Amgen 將 Enbrel 銷售下滑歸咎於需求和净售價下降。Amgen 的第二大產品 Neulasta (骨髓刺激藥物) 的銷售額增長了 5%，達到 11.7 億美元。

Amgen 的 2019 年的財測低於預期。預計減去某些項目，EPS 為 13.10 美元至 14.30 美元，低於分析師的 14.45 美元平均預測值。2019 年營收預計 218 億美元至 229 億美元，而分析師預計 228.7 億美元。

同業輝瑞週二發布的 2019 年盈利預測也遠低於華爾街預期。嬌生 (JNJ-US) 必治妥施貴寶 (BMY-US) 的全年盈利前景也都低於預期。