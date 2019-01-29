要阻止政府關門 就要讓國會承擔後果

政府關門會造成金錢損失，這是國會預算辦公室 (CBO) 分析了多年政府關門數據後，所評估的結論。

某些成本其實顯而易見。例如，至上週五為止，美國部份政府關門達 35 天，支付 38 萬名休假的政府員工薪水，等同將這些錢打了水漂。

CBO 主任郝爾 (Keith Hall) 在週一發布的聲明中說：「政府關門壓抑了經濟活動，休假聯邦員工對 GDP 的貢獻因而消失，商品與勞務的聯邦支出遭到延後，整體需求也遭到削減。」

根據 CBO 估計，這次政府關門對第四季與第一季的國內生產毛額 (GDP) 衝擊合計達到 110 億美元。但在未來幾季，這些損失大部份都可恢復，估計最終損失的經濟產出約為 30 億美元。

在政府關門事件中，如果說有任何好處，應是促使了國會議員找尋方式，阻止未來再度發生政府關門情事。

參議員波特曼 (Rob Portman) 與華納 (Mark Warner) 各自提出了一套法案，有意讓政府關門一去不復返。根據波特曼的法案 -- 獲得 18 人連署，若在 10 月 1 日會計年度開始時，國會未能通過預算法案，政府的預算仍維持目前水準。但 120 天後，仍未能達成預算協議，則預算減少 1%，爾後每 90 天再減少 1%。

華納的法案名為制止愚蠢法，該法將維持所有政府運作的預算，但白宮與國會除外。

未來要阻止政府關門，一項簡單有效的方式，就是將因果連結。參議員曼青 (Joe Manchin) 週日告訴 CBS 說，也就是將政府關門的後果，加諸於國會議員，或那些未能讓政府獲得預算的人。

「如果在政府關門期間，國會無法支領薪水，就不會發生政府關門，」曼青說。「那是阻止政府關門再度發生的唯一方式。」