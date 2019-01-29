美股盤中─道瓊一度上漲逾130點 等待蘋果財報

道瓊工業平均指數盤盤中上漲逾 130 點，華爾街等待科技大廠蘋果的最新財報。

台北時間 23:50

道瓊工業平均指數上漲 48.22 點或 0.20% 至 24576.44。

Nasdaq 指數下跌 42.72 點或 0.60% 至 7042.96。

S&P 500 指數下跌 6.47 點或 0.21% 至 2637.38。

蘋果股價上漲 1.1%，今日收盤後，蘋果將公布最新財報。本月稍早，該公司調降了前一季的營收預估，原因在於中國經濟成長轉弱。

分析師說，蘋果的風險報酬比屬中性。儘管該公司實施庫藏股，且客戶具有高忠誠度，但其 iPhone 面臨的挑戰，恐難改善。

本週為財報季高峰期，逾 100 家 S&P 500 企業將公布財報。至週二上午為止，已公布財報的企業中，逾 70% 獲利優於預期。

3M 公司週二公布獲利優於預期，其股價上漲 1%。

投資人持續注意全球貿易發展。華盛頓起訴中國大型科技公司華為，讓中美兩國貿易展望受挫。

美國司法部週一對華為財務長孟晚舟提出了控告。

週三與週四，中國副總理劉鶴將與美國官員會晤。投資人擔心，華為事件可能影響中美兩國達成貿易協議的機會。

但白宮經濟顧問 Kudlow 週二說，川普總統對中美兩國在 3 月 1 日期限之前，達成協議，感到溫和樂觀。

聯準會 (Fed) 定於週二與週三舉行政策會議，投資人將注意貨幣政策決議。市場預期 Fed 於週三升息的機率為零。

週一，美國股市下跌，Caterpillar 與 Nvidia 公布本季獲利預估，令人失望，為股市利空。