蘋果財報將公布 分析師估營收恐續降

根據《彭博社》報導，蘋果 (AAPL-US) 將於台灣時間 1 月 30 日凌晨，公布 2019 會計年度第 1 季 (截至去年 12 月底) 財報；分析師預估，蘋果不只首季營收欠佳，第 2 季營收也可能下滑。

台北時間週二 (29 日) 晚間 9 點 24 分，Investing.com 報價顯示，美股盤前，蘋果股價上漲 0.20%，至 156.62 美元。

本月初，蘋果下修財測，為 15 年來首見，主因為美中貿易爭端與中國經濟趨緩，影響其銷售表現。

蘋果原預估，2019 會計年度第 1 季營收，會在 890 億至 930 億美元之間，但執行長庫克表示，首季營收估約 840 億美元，遠低於市場預期。

庫克在給投資人的信件中指出，雖然蘋果公司已預期，會在新興市場面臨挑戰，但經濟成長趨緩的程度，比想像中更大，「尤其是大中華區」。

蘋果有大約 5 分之 1 的營收，來自中國市場貢獻；2018 年，中國經濟成長率為 6.6%，雖符合預期，卻創下近 28 年新低，且 2019 年還可能進一步放緩，對產業的衝擊，已逐步浮現。

彭博彙整數據顯示，分析師預估，蘋果 2019 會計年度第 2 季營收，恐下滑至 590 億美元，年減約 4%。

彭博數據估計，蘋果 2019 會計年度第 1 季營收為 839.7 億美元，每股純益 (EPS) 為 4.17 美元，毛利率為 38%。

據彭博估算，2019 會計年度第 1 季，iPhone 銷量約 6480 萬支；會計年度第 2 季，則為 4210 萬支。

瑞銀 (UBS) 分析師 Timothy Arcuri 表示，許多人高估了 iPhone 第 2 季的銷售表現，畢竟蘋果仍面臨需求萎縮的窘境。

摩根士丹利分析師 Katy Huberty 於報告中指出，iPhone 需求放緩，削弱了市場對蘋果抱持的積極情緒。

相對樂觀的消息是，庫克曾言，第 1 季蘋果服務業務營收，超過 108 億美元，創下歷史新高。