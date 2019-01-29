張安平接國際中橡旗下能元科技董座 衝刺營運動能

台泥集團旗下國際中橡 (2104-TW) 今 (29) 日公告，原由國際中橡董事長擔任董事長一職的旗下子公司能元科技，將由台泥董事長張安平接任董座，任期從即日起至今年 8 月 9 日，目前集團旗下中橡與信昌化，均由已故台泥前董座辜啟允長子辜公怡擔任董座，張安平並同時辭去 2 間公司副董一職，此舉交棒意味濃厚。

目前國際中橡三大業務包括碳黑、生技與電池事業，去年前 3 季營收比重分別為 70%、16% 與 14%。其中，電池事業部分為能元科技負責，該公司 2017 年下半年已轉盈，去年獲利穩定成長。市場預期，由於能元科技正要步入快速成長軌道，張安平擔任董座後，可望全力衝刺小金雞營運動能。

能元科技去年以來透過去瓶頸，月產能已從 400 萬顆增加至 450 萬顆，且產能發揮到極致，今年 1 月月產能可望翻倍、達到 900 萬顆，目標為 2020 年月產能增加至 1800 萬顆。

能元總經理薛人禎指出，能元科技瞄準的是高功率、高容量電池，主要應用包括儲能等利基型市場，目前全球僅 SONY、村田、三星等 3 家企業做得到，未來能元科技的目標便是成為全球前三大供應商。據悉，能元科技目前著眼的市場包括德國、美國等，客戶涵蓋家電客戶、工具機等，最大客戶為英國家電商。