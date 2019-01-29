德國電信內部文件：如禁用華為 歐洲5G發展至少延遲2年

據外電報導，德國電信 (Deutsche Telekom AG) 在一份內部評估報告中指出，如果德國政府出於安全隱憂，而禁止使用華為的產品，將使歐洲在部署 5G 網路的競賽中，被美國及中國拋開差距。

知情人士表示，這家歐洲最大電信公司的官員警告，將華為從 5G 供應商名單剔除，會使歐洲 5G 推出的時間至少延遲 2 年。德國電訊發言人拒絕評論這則報導。

據內部文件顯示，德國電信指出，歐洲的電訊產業現在非常緊張，擔心政府突如其來的禁令，會打亂電信商為準備 5G 而做的長遠佈局。他們正準備投入數十億歐元在 5G 發展上，以應對即將激增的數據需求，5G 將用在如自駕車、智慧家電及連網工廠等領域。

德國電信已經在數千個無線塔上，安裝了華為設備，也倚賴華為的雲端技術。

德國電信評估，5G 網路必須建立在現有 4G 基礎設施之上，而現有 4G 基礎設備已經廣泛依賴於華為。如果華為被徹底禁止，公司被迫棄用所有設備，那將使產業損失數十億歐元。

以美國為首，包括澳洲及紐西蘭，均已限制華為設備在公共基礎設施上的使用。美國也已向德國施壓，上週美國代表團派人前往柏林，提出可能的風險，德國正在考慮要如何應對。

華為多次重申，關於華為的安全隱憂純屬臆測，從未有人提出明確證據。中國外交部長王毅上週訪問歐洲時，敦促各國政府不要以「莫須有」的藉口來打壓華為。