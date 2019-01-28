禁用華為設備一波波 英商Vodafone也加入陣營

全球第二大行動通訊商 Vodafone CEO Nick Read 在公布第三季業績後表示，針對核心網路部份公司將暫停採用華為設備，直到歐美國家能釐清關於華為設備可能造成國家安全的疑慮為止。

不過，他也表示歐洲各國政府和安全機構並未向 Vodafone 施壓，而會採取停用華為設備主要是在於目前市場對於華為設備疑慮升溫，現在需要更多討論來分辦華為設備是否如外界所想會造成國家安全問題。而 Vodafone 也正向相關機構、政府，以及華為溝通以釐清情況。

Nick Read 提到，目前華為設備用在 Vodafone 核心網路的 AI 領域，主要是用在西班牙部分地區，以及一些其他較小的市場中。但如果相關部門全面禁止華為的設備，特別是在行動通訊基地台的無線電技術方面，歐洲行動通訊產業將面臨更高的成本和過慢的網速。

圖；AFP

華為方面則表示，未來仍會全力支援 Vodafone 推出 5G 業務，並稱非常感激 Vodafone 對華為的支持，且對得起 Vodafone 對華為的信任。

華為技術引發的安全問題受到全球的關注，美國、澳大利亞、紐西蘭、法國、德國、日本、波蘭等，已經禁止 5G 系統使用華為設備，加拿大也正考慮改採 Nokia 的通訊設備，主要因素在於中國政府可能利用華為進行間諜活動。

此外，上個月英國電信就表示，正在移除現有華為的 3G 與 4G 行動業務的核心設備，並且不會在下一代 5G 網路核心中使用華為設備。甚至英國牛津大學和英國王室的一家慈善基金會已宣布不再接受華為捐款，這顯示華為在英國正面臨前所未有的變局。