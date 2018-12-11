嵌入式高階投影機遞延出貨 中光電11月營收49.07億元 月增1.53%

中光電 (5371) 公佈 11 月份營收約為 49.07 億元，月增率 1.53%，年減率 4.62%，累計前 11 個月合併營收為 509.99 億元，年增率 6.28%。嵌入式高階投影應用方案產品出貨遞延至 12 月，影像產品 11 月份整體出貨量 9.9 萬台，月增率 1%，合併營收則約 16.14 億元，月增 6.5%，影像產品前 11 個月出貨量約 120.4 萬多台，營收則約 172.21 億元，分別較去年同期成長 1%、9%，12 月份影像產品由於 4K 及固態光源高端投影產品出貨增加，整體營運將維持成長。



節能產品 11 月份合併營收約 21.91 億元，月減率 1%，其中 EMS 生意營收約 12.98 億元，月減 9%，ODM 產品則在 TV、PID 及 NB 機種出貨成長帶動下，營收達 7.36 億元，月增率 18%，整體節能產品出貨量約 4,043 萬片，月增率 2%，累計前 11 個月節能產品營收約 235.94 億元，年減率 2%，出貨量則達 4,391 萬片，與去年同期相當，12 月節能產品出貨量將較 11 月份略微減少。