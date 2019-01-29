5G應用：提升工廠自動化效率

日本國際電氣通信基礎技術研究所 (Advanced Telecommunications Research Institute International，ATR) 與 KDDI(9433-JP)、DENSO(6902-JP)，以及九州工業大學，在 29 日宣布，已共同展開在工廠自動化 (Factory Automation) 上，活用 5G 通訊技術的工業用機器人操控驗證實驗。

此項驗證實驗在 2019 年 1 月 21 日開始，於九州工業大學的戶畑校區展開；2019 年 2 月 18 日之後，將移至 DENSO 九州的工廠內實施。

在導入工業用機器人 (以下簡稱機器人) 的工廠，如果在製程上有所變更時，除了在機器人的設置上需要更動，操控機器人所使用的訊號線也必須重新配置。此外，要讓機器人在變更設置後的生產線上重新上線，必須對機器人的動作進行極為精準的調整。這些作業往往需要耗費龐大時間，也是讓工廠長時間停止運作的主因。

透過靈活運用 5G 技術，工廠內的實體線路可由行動通訊來取代，在機器人的設置變動後，也不需再重新配線。此外，即使工廠在未來導入，可讓機器人的動作調整作業更為簡易的高精度 3D 感測器，也因 5G 可以傳輸大量的數據，屆時無需新增配線。工廠在設備的配置上也因而更有彈性，在製程改變時所發生的停工時間也將大幅縮短。

實驗情景圖 (圖：翻攝自 ATR 官網)

在這項驗證實驗，使用 28GHz 頻段的 5G 基地台來建構實驗區域。把高精度的 3D 感測器及機器人連接上 5G 通訊裝置，透過 5G 通訊取得測量及控制數據，進而對工業用機器人進行高精度的操控。