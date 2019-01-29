媒體：三星同意以1.55億美元 收購相機技術供應商Corephotonics

據以色列媒體 Globes 報導，南韓三星電子已經同意以 1.55 億美元，收購以色列相機技術公司 Corephotonics。若收購成功，三星有望取得大量多鏡頭變焦的核心技術。

Corephotonics 開發運用於雙鏡頭手機的照相技術，可提高圖像的品質，並保有眾多與多鏡頭相關的核心技術。目前公司的主要投資者，包括三星風險投資公司與台灣鴻海、聯發科，以及李嘉誠的 horizon Ventures、以色列基金 Magma Venture Partners 等。

Corephotonics 與所有大型智慧手機商均有合作，手機中的光學變焦為其強項，OPPO 今年一直在宣傳 10 倍變焦功能，即為雙方合作的成果。Corephotonics 在變焦技術上，擁有約 150 項專利。根據公司發表的白皮書，其技術可以實現 25 倍變焦，相較之下，華為 Mate 20 Pro 和 P20 Pro 的混合變焦技術，只能達到 5 倍變焦。

三星要將手機做得更薄、甚至推出折疊手機，都可能用到其技術。除此之外，Corephotonics 還準備將相關技術運用於汽車、無人機及安全系統市場。

這家公司在 2012 年，由執行長 David Mendlovic 創立，蘋果很早就注意到這家公司，並與技術團隊討論合作直項，但最終談判沒有結果。在 2017 年，公司對蘋果提起多項訴訟，指包括 iPhone 7 Plus、8 Plus 和 iPhone X 中的雙鏡頭相機系統，侵犯了專利概念。