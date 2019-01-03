投信幾出清 股淨比低 濱川股價大反彈

濱川 (1569)2019 年開紅盤，連續兩個交易日拉出漲停板，短線彈幅達 20%。據了解，投信籌碼幾乎快要出清，賣壓減緩之下，展現跌深反彈的力道。濱川 2017 年營運成長，EPS 達 2.61 元近年高峰，投信也累積逾萬張持股。不過，隨著去年該公司營運不如預期，投信買盤鬆動，如今僅剩不到 300 張籌碼，尤其 12 月份出現新一波的賣壓，將濱川股價打到封關前最低 12.35 元價位，短短一個月的時間，跌幅超過 26%。



在股價連番破底之下，因覺偏離基本面甚遠，公司方面也甚為抱屈，因此，在投信賣壓逐漸減緩之後，開紅盤兩個交易日股價展開強勁反彈。法人認為，濱川去年仍可望處於獲利狀態，今年有機會恢復成長，加上每股淨值仍近 23 元，股淨比低，吸引逢低買盤進駐。