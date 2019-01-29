〈每日外資外匯觀點〉英鎊短期仍有可為 但還是等脫歐B計畫過關再進場

英國議會周二將就脫歐 B 計畫進行投票，英鎊昨日遭受重擊，一度下跌 0.5%，來到 1.3137，在 G10 貨幣中跌幅甚重；周二美元指數持續未能回攻至 96 之上，維持在 95.75 附近震盪整理。

英鎊兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

XM 外匯網站分析報告指出，英國脫歐 B 計畫與 A 計畫非常相似，倘若 B 計畫被否決，英鎊可能會回吐近期部分漲幅，多頭將會蒙受損失。

因英鎊兌美元今年以來漲幅超過 3%，丹斯克銀行高級分析師 Piet PH Christiansen 表示，英鎊近兩周來大漲，主要是因市場預期英國無協議脫歐風險似乎下降。

不過，BlueBay Asset Management 的基金經理 Mark Dowding 則不看好 B 計畫過關，認為僵局可能無法打破，英鎊仍然面臨下行風險。

外匯網站 FX Charts 分析師 Jim Langlands 撰文寫道，短期來看，英鎊走勢有些沉重，儘管技術線圖還處於強勢，建議可以逢低買入，但最好還是等到英國脫歐 B 計畫投票之後再進場。

德國商業銀行技術分析師 Karen Jones 指出，英鎊兌美元上周突破 200 日均線 1.3061，短期趨勢看漲，預計匯價將漲至 55 周均線 1.3297。