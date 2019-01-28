〈每日外資外匯觀點〉歐元再漲有限？大摩建議結束做多歐元

美國史上最長政府關門終於結束，本周金融市場進入「超級周」，關注美國聯準會利率決議、美國非農業報告、英國脫歐 B 計畫投票表決、德拉吉談話、美國總統川普國情咨文演講、中美貿易磋商等大事。

上周五美元指數急跌 0.76%，96 整數關卡宣告失守，外匯網站 FXStreet 分析，主要與美國總統川普前顧問 Roger Stone 被捕，使得華府政治局勢趨於緊張，以及媒體報導，聯準會可能比預期地更快停止縮表。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

芝商所高級經濟學家兼執行董事 Erik Norland 預期 2019 年外匯市場趨勢，認為美國經濟將明顯放緩，美元走勢將疲軟，歐元兌美元將小幅走強，並看好新興市場貨幣今年展開反彈。

摩根士丹利表示 ，歐洲央行強調經濟前景的下行風險，可能限制歐元上漲空間，建議結束做多歐元；在美元方面，隨著美國經濟數據持續放緩，美元將承受壓力。

此外，摩根士丹利認為，基於歐元和美元的利差，不宜買入並持有歐元倉位，儘管歐元目前上漲動能減弱，但不意味著歐元兌美元就此下跌，最有可能的情形將是進行區間波動。

歐元兌美元日 K 線 圖。(來源：新浪財經)

德國商業銀行分析師 Zhou Hao 指出：歐洲經濟若未見到復甦，原本預期的未來利率正常化的可能性降低，將不利歐元走勢；但若美國持續升息的可能性完全排除，歐元貶值的幅度將有限。