紐約匯市—面臨波動一週 美元繃緊神經 英鎊走跌

週一 (28 日) 交易，面對繁忙一週，美元備感威脅，延續上週跌勢。本週關鍵消息包括：脫歐協議修正案、Fed 會議、中國經濟數據和貿易談判。

英鎊週一稍早走勢最明顯，因為交易者準備迎接本週的脫歐協議交易，英國國會週二將討論並表決梅伊修正後的脫歐協議提案。

英媒報導，目前預計 2 月 13 日針對全面性的交易進行重大表決。

英鎊兌美元走跌，自上週五的 1.3200 美元下降至 1.3158 美元。

英鎊兌歐元也走跌。歐元兌英鎊上漲 0.5% 至 0.8688 英鎊

在首次脫歐協議表決過後，英鎊一直走漲，因市場預期無協議脫歐的可能性越來越低。

美 Fed 週三將召開今年首次會議，主席鮑爾 (Jerome Powell) 預計當天 2:30 召開記者會。市場預期此回會議將不會宣布升息，但市場參與者將關注是否有 2019 年升息道路的蛛絲馬跡，以及有無提及美國和全球經濟惡化的情況。

ICE 美元指數下降 0.1% 至 95.737，擴大上週 0.6% 跌幅。

貿易方面，中國副總理劉鶴週三、四將與美方見面進行貿易會談。美國白宮週一宣布，美方派出的談判人馬為 Robert Lighthizer 和鷹派 Peter Navarro 等。

經濟數據方面，中國採購經理人指數預計週二和週三公布。過去數個月來，中國經濟數據一直是跨資產類別的大型市場推力，因為投資者嘗試衡量全球經濟放緩的狀況。

其他主要貨幣，如歐元和日圓等，週一相對美元疲弱而找到力道。歐元兌美元自上週五的 1.1413 美元上漲至 1.1430 美元。美元兌日圓下跌 0.2% 至 109.32 日圓。

根據媒體報導，委內瑞拉貶值其疲軟的貨幣（bolivar）以配合黑市匯率，該貨幣不再像其他貨幣那樣交易，FactSet 顯示其價格為 248567.75 bolivar 兌 1 美元。