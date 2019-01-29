看好EV市場！日本Alpine 在中國生產電池組

根據日刊工業新聞 28 日報導，Alpine(6770-JP) 將在 2019 年 9 月，於中國陸續展開電動車 (EV) 用電池組 (Battery Pack) 的生產。透過與中國大型 IT 企業合作，量產電池組。搭配當地生產的電池管理系統 (Battery Management System，BMS)，向汽車製造廠來行銷產品。中國已展開新能源汽車的相關規定，各家汽車製造商都將投入電動車的生產，Alpine 也看準了這塊大餅而作出準備。未來在 EV 方面的市場，將是主要的收益來源。

Alpine 計畫向其他的電池製造商購買電池芯，與中國東軟集團 (600718-CN) 攜手成立東軟睿馳汽車技術有限公司 (Neusoft Reach Technology)，在武漢的據點生產電池組。結合對電池芯進行監控的電池管理系統，向日系車廠或者當地的車廠進行商品提案。

Alpine 在 2019 年 1 月 1 日，與母公司 Alps 正式合併，新的公司名稱為「Alps Alpine CO., LTD.」。結合雙方在汽車產業新趨勢「CASE」(Connected, Autonomous, Shared, Electric) 上的強項，在客戶推出新的產品提案。

Alpine 的產品主力在汽車導航系統等車用電子，經由與東軟集團的合作，在中國的電動車等領域上開拓市場。另外在上海、廣州等主要都市，進行共享汽車服務的驗證實驗，及先進駕駛輔助系統 (Advanced Driver Assistance Systems，ADAS) 相關技術的研發。

註)「新能源汽車」是指使用非常規燃料作為動力來源的汽車，包括油電混合動力車 (HV)、電動車 (EV)、燃料電池電動車 (FCEV)、氫內燃車 (HICEV) 等。

Alps Alpine(6770-JP) 今 (29) 日在東京股市表現，下跌 1.31% 股價 2268 日圓。