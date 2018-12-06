日車用電子大廠Alpine將與母公司Alps合併

主要生產車用導航機與車用電子產品的，日本大廠 Alpine (6816-JP) 在週三 (5 日) 召開的臨時股東會上，決定與母公司 Alps(6770-JP) 進行合併。自 2019 年 1 月 1 日起，公司名稱將改為「Alps Alpine CO., LTD.」。

在股東會上，通過 Alpine 的股票 1 股配息 100 日圓的公司提案。此外，Alpine 的股東們，將可用 1:0.68 的比例來交換 Alps 股票。

對合併持反對意件，持有 Alpine 約 1 成股票的香港投資基金 Oasis Management，其意見則未獲股東們支持。

汽車產業在面對「CASE」(Connected, Autonomous, Shared, Electric) 這個新浪潮下，Alpine 與 Alps 希望藉由合併共同打出天下。

Alpine 社長米谷信彥在股東會開始時表示，「汽車業界面臨百年一度的變革期。身為獨立型的單一企業，很難在市場上生存」向股東們說明他的立場。

由於智慧型手機的普及，對於主要生產車用導航機的 Alpine 而言，面臨嚴峻的考驗。同樣生產類似商品，日立集團旗下的「Clarion」，在日前才被法國汽車零件大廠「Faurecia」買下；「Pioneer」也持續尋求基金投資人的支持，並進行公司內部改造。

Alps 主攻智慧型手機與車用電子的電子零組件，Alpine 則是主打車用導航機、軟體，及車用音響產品。

明年 1 月合併後，新公司「Alps Alpine」可望透過靈活運用彼此的產品與生產線，增強產品與公司競爭力。未來不光是單一產品，也可向汽車製造商提出像是模組或是系統類的商品企劃案，來擴大市場。

對這次合併案持反對意見的香港投資基金 Oasis Management 的 COO Phillip M. Meyery 在週三 (5 日) 也召開記者會表示，「對這樣的結果感到失望，今後會採取保括法律措施在內的所有必要手段」。

Alpine 與 Alps 今 (6) 日在東京股市上半場，均大跌約 6%，Alpine 的股價更是創下今年新低。

今 (6) 日上午，兩家公司的股價表現如下：

日本時間 11:29 時，Alpine 下跌 6.02% 股價 1,686 日圓。

圖片來源：Google

日本時間 11:30 時，Alps 下跌 5.59% 股價 2,483 日圓。