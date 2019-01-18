全家首家超商餐廳前進南台灣 強打廚師駐店服務

連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (18) 日宣布，首家超商餐廳前進南台灣，於高雄天誠店推出廚師駐店服務，並運用天和鮮物食材推各式現點現做料理，店鋪內座位多達 60 個。除了全家，統一超 (2912-TW) 近來也積極發表創新店型和聯名商品，可看出進入 2019 年後，連鎖超商面對連鎖超市進逼，正快速求新求變。

全家高雄天誠店近高雄美術館商圈，店舖坪數近百坪，其中用餐區佔達 43 坪，並規劃有 60 個座位，為目前座位數最多的全家店舖。

在餐點方面，全家說明，有別以往便利商店微波加熱餐點，現做鍋類、義大利麵、焗烤等 20 多項特色餐點，整體價格帶約 60-480 元，食材則來自於天和鮮物農、漁、牧場的完整供應鏈，加上半開放式廚房，可看到烹飪過程，未來也將再推出歐風早午餐，以對應商圈 30-49 歲輕熟齡族群。

而在商品的組合上，天誠店一口氣導入天和鮮物約 250 項健康有機概念商品，包括鮮食調理、在地小農蔬果 / 小農農產品、冷凍水產、天和嚴選和有機蔬果共五大類。

全家經營企劃本部本部長王瑞峰進一步說明， 4 年前與天和鮮物策略合作推出精緻超市複合店型，導入鮮食調理 (熟食、便當、果汁)、天和嚴選和有機蔬菜等特色商組，其中「冷凍商品」、「鮮食調理」為兩大熱銷品類，帶動業績較一般店成長 2 成。

王瑞峰也表示，近年來美國零售業興起賣場 (Grocery) 結合餐廳 (Restaurant) 的「Grocerant」趨勢，消費者至店舖選購商品，可同時在購物場域享受現場烹調的高品質料理，10 年創造來客數成長 30%，顯見若能同時提供消費者採買和良好用餐環境的購物體驗，可成為吸引消費者的差異化服務。