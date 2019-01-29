歐股盤前─美起訴華為與孟晚舟 美中緊張關係升溫 歐洲Stoxx 50期指下跌

美國司法部正式起訴華為及該公司財務長孟晚舟，引發市場對美中緊張關係加劇的擔憂；今 (29) 日歐股盤前，歐洲 Stoxx 50 期指跌 0.19%。

台北時間週二下午 3 點 10 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.19%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.02%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.17%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.12%。

截至發稿，上證綜指下跌 0.10%，深證成指下跌 0.50 %；南韓 Kospi 指數上漲 0.28%，日經 225 指數上漲 0.07%；台股收跌 81.74 點，至 9931.59 點。

卡特彼勒、輝達財報表現不如預期，使投資人對經濟前景、企業獲利疑慮加劇，昨日美股收低。

週一道瓊工業指數收跌 208.98 點 (0.84%)，至 24528.22 點；標普 500 指數收跌 20.91 點 (0.78%)，至 2643.85 點；那斯達克指數收跌 79.18 點 (1.11%)，至 7085.69 點。

中國國務院副總理劉鶴，將於 1 月 30 至 31 日率團赴美，進行新一輪美中貿易磋商；美國財政部長梅努欽日前表示，本次談判應可取得重大進展。

梅努欽稱，本週的磋商結束後，雙方還有 1 個月左右的時間，可執行進一步談判，盡力在貿易戰休兵期結束前，達成協議。

值得注意的是，美國司法部週一公布了對華為及孟晚舟的起訴書，指控華為涉及欺詐、妨礙司法公正、竊取商業機密等多項罪名；該消息使市場對美中關係的擔憂，再度升溫。

歐洲政壇消息方面，英國首相梅伊與歐盟達成的脫歐協議，本月中旬於國會遭遇重大挫敗；英國國會今日將針對如何修改協議一事，進行討論並表決。

英國國會議員共提出逾 10 個修正案，最終獲得表決通過者，便可作為梅伊與歐盟重新談判的依據。