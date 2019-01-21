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中國2018年GDP創28年新低 國際油價漲跌互見

週一國際油價漲跌互見。(圖：AFP)
週一國際油價漲跌互見。(圖：AFP)

中國公布去年國內生產毛額 (GDP) 年增率，創 28 年新低，引發市場對經濟成長趨緩影響原油需求的擔憂，今 (21) 日國際油價漲跌互見。

台北時間週一晚間 9 點 07 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.10%，至每桶 62.76 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.13%，至每桶 54.12 美元

中國國家統計局數據顯示，2018 全年，中國 GDP 為 6.6%，雖略高於目標值 (6.5%)，且首度突破人民幣 90 兆元，卻創下 28 年來新低。

此外，中國 2018 年第 4 季 GDP 為 6.4%，低於前季的 6.5%，成長趨緩，創 2009 年以來新低。

中國國務院總理李克強上週表示，2019 年，中國經濟下行壓力加大，必須高度重視，做好應對困難挑戰的準備。

CMC Markets 首席市場分析師 Michael Hewson 指出，美中貿易爭端似乎已對中國經濟造成影響，投資人應了解，「中國經濟的成長幅度，已無法維持過去 10 年的水準。」

儘管外界憂心，全球經濟成長趨緩，將影響原油需求，但荷蘭國際集團 (ING) 商品策略師 Warren Patterson 稱，石油輸出國組織(OPEC) 執行減產協議，可望對油價提供支撐，「2019 年，布蘭特原油價格應可接近每桶 70 美元。」

為提振油價，使油市恢復平衡，OPEC 及其盟國，於去年 12 月初的會議取得共識，自 2019 年起，每日減產 120 萬桶原油。

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