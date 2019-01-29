緊湊科技財報週 分析師：這檔別碰！趁財報公布前快逃

本週許多大型科技股即將發布財報，投資者引頸盼望，但一位頂尖的技術分析師警告，這家股票你該趁財報發布前下車：亞馬遜 (AMZN-US)。

亞馬遜預計本週四盤後公布財報，其股價已經反彈了數月。這家科技巨擘以 10 月高點短暫成為全球市值最大企業，但接下來則穩定下滑至 12 月低點。Cornerstone Macro 技術分析部門負責人 Carter Worth 則沒有在亞馬遜近期回彈上漲的走勢中買進。

Worth 指出，「這種完美漲勢一再重複所帶來的安全感顯然已經被打破，一旦趨勢被打破，就下跌了約莫 37%，一直到約莫 12 月以 1344 美元觸底。」

但不似其他美股，亞馬遜在觸及這些低點後都反彈上升，現在交易價格約在 1626 美元，但 Worth 認為這種反彈趨勢並不持久。

「這反彈基本上大概回彈了 50%，因為下跌了約莫 745 美元，但已經上升 372 美元，基本上剛好走到中間。但更重要的是，它卡住了，停在那個位置不上升， 你可以看到這種非常緊密的整合，這通常發生在大賭注之前。」

自從回彈上升到目前的回撤水平以來，亞馬遜股價一直在約莫 5% 的範圍間波動，在財報發布前突然踩了煞車似乎是一種 2019 開年以來漲勢停止的訊號 (至少對亞馬遜來說)。亞馬遜的財報往上或往下推動股價都有可能，Worth 所謂即將到來的大賭注也是兩頭都有可能，但他認為大賭注看跌。

Worth 以亞馬遜一路走跌至 12 月觸底為例，「亞馬遜到 12 月低點大跌了 37%，這比市場其他股票都還要低一些，它表現不佳，相對於市場偏重，我認為這是不對稱的風險回報。我的預感是，這個回彈已經走了很長一段路，現在這股票是宜賣不宜買。」

亞馬遜週一股價下跌約 2%，收 1637.89 美元。