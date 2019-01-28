〈財報〉亞太市場銷售額下滑 Q4獲利遜預期 卡特彼勒盤前股價跌逾5%

重型工業機械製造商卡特彼勒 (Caterpillar) (CAT-US) 今 (28) 日公布 2018 年第 4 季財報，由於亞太市場銷售額下滑，導致獲利表現不如預期；受此消息影響，美股盤前，卡特彼勒股價跌逾 5%。

台北時間週一晚間 9 點 09 分，Investing.com 報價顯示，卡特彼勒盤前股價下跌 5.51%，至 129.32 美元。

卡特彼勒盤前股價下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

上週五，卡特彼勒股價收漲 3.11%，至 136.86 美元。

財報顯示，卡特彼勒第 4 季營收為 143 億美元，與 Refinitiv 調查的分析師預期 (143.3 億美元) 相近，且年增 11%；調整後每股純益 (EPS) 為 2.55 美元，年增 18%，但仍低於分析師預期 (2.99 美元)。

卡特彼勒 2018 全年營收為 547 億美元，年增 20%；調整後 EPS 為 11.22 美元，年增 63%。

卡特彼勒認為，第 4 季亞太地區市場銷售額衰退，主要肇因於需求下滑及匯率。

卡特彼勒 2019 全年 EPS 展望，為 11.75 至 12.75 美元；分析師預期，則為 12.73 美元。

卡特彼勒執行長 Jim Umpleby 透過新聞稿表示，2018 年，公司 EPS 有創紀錄的表現，卡特彼勒全球團隊，始終專注於客戶服務、戰略執行，並持續進行有助未來獲利的投資。

2018 年第 3 季，受財測不佳影響，卡特彼勒股價重挫 7.5%，創 2011 年以來新低。

當時，卡特彼勒稱，受美中貿易戰衝擊，第 3 季原料成本大增 (主要為鋼材及運費)，影響金額達 4000 萬美元。