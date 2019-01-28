川普稱「政府再次關門」仍是選項 美股盤前道瓊期指跌逾百點

歷經長達 35 天的局部關閉後，美國聯邦政府終於得以恢復運作，但總統川普放話，「政府再次關門」仍是選項；受此消息影響，今 (28) 日美股盤前，道瓊期指跌逾百點。

台北時間週一晚間 6 點 26 分，Investing.com 報價顯示，道瓊期指下跌 106 點 (0.43%)，標普 500 期指下跌 11.38 點 (0.43%)，那斯達克期指下跌 33.75 點 (0.50%)。

週一美股盤前，道瓊期指下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

受惠於企業財報表現佳、聯準會 (Fed) 據傳將維持較大的資產負債表規模，以及美國政府恢復運作等利多消息，上週五，美股收高，道瓊工業指數收漲 0.8%，標普 500 指數收漲 0.9%，那斯達克指數收漲 1.3%。

不過，川普日前接受《華爾街日報》專訪時指出，對於民主、共和兩黨，能否就邊境牆一事達成協議，找到解套方案，他抱持懷疑態度。

川普強調，他並未排除「政府再次關門」的選項。

本週包括蘋果、超微、臉書、特斯拉，以及亞馬遜等重量級企業，都將公布財報，企業高層對首季展望、經濟前景的看法，勢必成為市場關注焦點。

中國國務院副總理劉鶴，將於 1 月 30 日至 31 日率團赴美，進行新一輪美中貿易磋商。

此外，聯準會 (Fed) 將於台灣時間 1 月 31 日凌晨，宣布利率決策，外界預期，本次利率會按兵不動。

經濟數據方面，美東時間週一上午 10 點 30 分，將公布達拉斯聯邦準備銀行製造業指數；下午 1 點 30 分，將公布新屋開工數據。